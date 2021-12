Il est trop tôt pour paniquer pour Manchester United et Ralf Rangnick

Plus tôt ce mois-ci, à la 54e minute d’un match nul de la Ligue des champions contre les Young Boys, les fans de Manchester United ont fait une sérénade à Ole Gunnar Solskjaer, et pas pour la première fois depuis qu’il a été limogé. C’était étrange pour deux raisons : d’abord, il offrait un baiser d’adieu affectueux qu’aucun entraîneur de Premier League n’a vraiment l’occasion d’avoir, en particulier celui qui a été affecté à ce poste pendant moins de cinq ans et dont la seule contribution à l’armoire à trophées à cette époque était une médaille de finaliste de la Ligue Europa. Deuxièmement, l’avenir sans Solskjaer semble plus prometteur que celui du côté rouge de Manchester en huit ans, depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. Pour de vrai cette fois.

C’est vraiment tout à fait le changement clé. Solskjaer était une présence joyeuse, presque elfique ; le nouveau patron intérimaire Ralf Rangnick est tout professionnel, mince et enclin à porter des vêtements sombres et des montures en acétate transparent. Au moment de la victoire palpitante de United 3-2 sur Arsenal, avant qu’il ne prenne les rênes de Michael Carrick, l’émission de NBC Sports s’est tournée vers Rangnick dans la loge des propriétaires, laissant un demi-sourire s’échapper. Était-ce une expression de plaisir ? Amusement? Quoi qu’il en soit, il ne semblait pas être un personnage plus grand que nature qui pourrait éventuellement inspirer une chanson. Fantastique. Il est censé accéder à un rôle de conseiller dans quelques mois, de toute façon.

Les choses, à proprement parler, sont meilleures qu’elles ne l’étaient il y a quelques semaines, lorsque United avait perdu quatre matchs sur sept, entraînant le limogeage de Solskjaer. Rangnick n’a pas encore perdu en quatre matchs toutes compétitions confondues, bien que leurs deux victoires n’aient pas été particulièrement convaincantes. Un engagement renouvelé envers le pressing a réussi à déranger suffisamment Crystal Palace pour produire une victoire 1-0 sans particularité pour United, mais c’est encore une fois un penalty de Cristiano Ronaldo qui a sauvé United lors d’une performance laborieuse à Norwich City. Si vous plissez les yeux, il y a quelques points positifs que vous pouvez retirer d’un match nul à Newcastle lundi : l’équipe n’avait repris l’entraînement qu’une semaine complète après que des perturbations COVID dans le calendrier les aient forcées à être inactives pendant 16 jours. Pour l’instant, nous pouvons dire des choses comme s’il n’y avait « pas de rythme » et ajouter qu’un match nul nerveux contre une équipe confrontée à la relégation fait partie d’une « courbe d’apprentissage ». United est soit mauvais, soit désordonné depuis plusieurs mois. C’est un progrès, dans une certaine mesure. Et l’équipe semble prête à endurer toutes les douleurs de croissance pour redevenir bonne, même si cela signifie renoncer à son orientation vers le passé.

Il est évident pourquoi tant de fans de United sont des marchands de nostalgie – depuis la création de la Premier League en 1992 jusqu’à la retraite de Ferguson en 2013, il n’y a eu que huit titres de champion que ses équipes n’ont pas remportés. Beaucoup de gens passent toute leur vie sans vivre ce genre d’inévitabilité, mais pour les supporters de United, c’est principalement ce dont ils se souviennent et ce dont ils s’attendent à revenir : l’hôte de jeunes talents filandreux qui sont devenus des superstars ; les fins du livre de contes derrière les poussées mécanisées de fin de partie ; la maîtrise des tactiques pressantes, de la gestion des hommes et de l’espace-temps. Sans aucune philosophie précise sur laquelle vous pourriez mettre les principes de base, Ferguson a incité les joueurs à acheter à grande échelle, construisant constamment cette légendaire culture gagnante dont nous entendons tant parler, brique par brique.

Et puis il a en quelque sorte disparu, du jour au lendemain. Depuis environ une demi-décennie, Manchester United est synonyme d’argent gaspillé et de temps emprunté. Sous la propriété américaine, les Red Devils ont suivi un modèle : chaque nouveau manager arrive avec ses propres idées sur la façon dont il peut redonner au club son ancienne gloire, fait sa part de mouvements exorbitants de liste plus tard pour l’instant, gagne le « complet confiance » du conseil d’administration, et laisse finalement l’équipe plus déformée qu’elle ne l’a trouvée. Celui qu’OGS a succédé à José Mourinho était lumpen, utilisant beaucoup trop Marouane Fellaini, et cachant les talents d’un vainqueur de Coupe du monde aigri ; une tenue triste et caillée qui n’était jamais audacieuse que pour parier un ou deux joueurs sur un coup offensif.

Les OGS Reds étaient amusants et dynamiques par contraste, optant pour un style de contre-attaque rapide. Mais ils n’ont jamais été imposants. Ils étaient souvent compétents, parfois grands, parfois malades, mais pas imposants. Les défaites globales à domicile contre Liverpool et Manchester City cette saison ont mis en évidence, encore une fois, les limites du pragmatisme nostalgique et les différences de produit sur le terrain entre les éternels challengers du titre de United et Jürgen Klopp et le club le plus riche d’Angleterre. Pour revenir à la notoriété, le genre effrayant qui étouffe les jeux avant qu’ils ne commencent, United avait besoin de plus que d’efforts, d’attitude et de cassettes VHS de 1998. Il y avait un besoin apparent de quelqu’un avec une aptitude pour les détails tactiques les plus fins du jeu —peut-être Mauricio Pochettino une fois qu’il renonce au projet PSG Monstars, ou Erik ten Hag lorsqu’il sera libre de quitter l’Ajax à la fin de la saison.

Contre toute attente, dans sa recherche d’un remplaçant intérimaire (Carrick était le remplaçant intérimaire), United a choisi la cohérence et la continuité plutôt que l’auto-effacement. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais si les Diables rouges espèrent éventuellement mettre en œuvre un style à indice d’octane plus élevé et plus lourd comme les grands, embaucher quelqu’un comme Rangnick, le parrain du gegenpressing, est agressivement logique. Au cours de sa carrière de manager de près de 40 ans, il a dirigé plusieurs équipes dans les première et deuxième divisions allemandes, amenant notamment le RB Leipzig de l’inexistence figurative aux sommets du football de la Ligue des champions. Dans le processus, Rangnick a révolutionné le football allemand, influencé certains des entraîneurs les plus recherchés d’Europe (Klopp, Thomas Tuchel) et a gagné le manteau de «professeur de football» de ses contemporains. Vous pourriez faire pire pour un pis-aller.

Voici une autre cassette de 1998 : Rangnick décrivant ce qui deviendrait le tao du « football heavy metal » lors d’une apparition incendiaire dans l’émission de la chaîne sportive allemande Aktuelle Sportstudio. Les plus dramatiques d’entre nous pourraient l’appeler un point d’inflexion dans le jeu moderne. Depuis que Rangnick a commencé sa carrière d’entraîneur dans les années 1980, l’Allemagne avait adopté un système d’aile, un peu comme la formation 3-4-3 avec laquelle Antonio Conte a dirigé la table de Premier League après avoir repris Chelsea et sauvé Victor Moses de n’importe quel placard à balais où il était caché. en 2016. Il comprend une épine dorsale de deux défenseurs marquant les hommes, un «libéro» de balayage et deux milieux de terrain défensifs, avec une paire d’ailiers en maraude bombardant de haut en bas les flancs, desservant trois joueurs avant. C’est un piège rigide, mis en place pour déclencher des contre-attaques sur des équipes sans méfiance. Bâiller.

Rangnick voulait un style de football plus dynamique et fluide, capable de marteler comme un torrent. Il se concentre sur la fermeture des demi-espaces et le maintien de la pression sur l’équipe adverse afin de récupérer le ballon plus haut sur le terrain, plus près du but. Vous voyez l’idéal platonique de cela à chaque fois que Liverpool engage une équipe avec un Bobby Firmino en bonne santé (qui, avec Sadio Mané, peut parfois sembler plus intéressé à presser qu’à marquer des buts). Cela a l’air fou et suffocant, et nécessite une quantité incroyable de course, tellement de course.

United a peut-être parfois semblé lent contre Newcastle, mais il est bien trop tôt pour dire grand-chose : un match à domicile contre Burnley jeudi ne fera que cinq matchs avec Rangnick en charge à Manchester United. Jusqu’à présent, vous pouvez juste distinguer l’ombre d’une bosse de gestionnaire, le genre d’effort exagéré qui accompagne un changement de régime. Cela jette un voile sur l’avenir pour une liste bricolée à partir des idées des anciens gestionnaires. Certains joueurs peuvent trouver une nouvelle vie sous Rangnick, dans sa formation 4-2-2-2 : ce sera peut-être l’année où Fred le découvrira, en particulier dans un système de pivot qui récompense son athlétisme avec des interceptions, et maintenant des buts.

D’autres non. Aaron Wan-Bissaka pourrait avoir du mal à revenir dans la première équipe contre Diogo Dalot, qui peut à la fois gérer ses missions défensives et distribuer le ballon après ; Alex Telles a réalisé des performances si constantes à l’arrière gauche en l’absence de Luke Shaw que l’international anglais a du mal à regagner sa place. Même les plus grands noms ne semblent pas figés sur la feuille d’équipe : il reste à voir si Ronaldo sprintera en défense lorsqu’il n’est pas frustré ; Marcus Rashford, l’année dernière un talent générationnel flagrant à gauche, a eu du mal à s’intégrer dans un rôle d’attaquant plus centralisé; Bruno Fernandes, qui a donné le ballon 27 fois contre Norwich, 26 contre Newcastle, et n’a encore marqué ni aidé dans aucun match sous Rangnick, il semble qu’il aura besoin de plus de temps pour s’adapter.

À travers les hoquets, les bousculades et la maladresse qui se produisent lorsqu’un nouveau gars se présente sur le terrain d’entraînement et déclare que les joueurs de football maigres et qualifiés ne sont ni assez maigres ni suffisamment qualifiés, Rangnick n’a toujours pas été battu à la tête de United. Peut-être plus important encore, cependant, il a ramené un sentiment de calme et de perspective à Old Trafford. Avant le voyage à Norwich’s Carrow Road, les journalistes ont demandé si le mercuriel Paul Pogba «était à Dubaï» et s’il engagerait enfin son avenir dans le club. La réponse, comme tant de Rangnick l’a donnée ces dernières semaines, était si équilibrée qu’elle n’est guère citable, et pourtant tout aussi encourageante : « Si un joueur ne veut pas jouer pour Manchester United à moyen ou long terme, je ne Je ne pense pas qu’il soit logique de les convaincre de changer d’avis.

Il y a des choses à faire, tu sais ?

