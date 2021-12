Il est youtubeur, est devenu boxeur et a révélé avoir subi des lésions cérébrales

Jacques Paul Il n’a que 24 ans et fait sensation dans le monde de la boxe. Alors qu’il poursuit son succès sur la plateforme YouTube, où il a plus de 20,4 millions d’abonnés et télécharge des vlogs de voyage, des réactions aux combats et explique comment il bat ses rivaux, il a décidé de sortir de sa zone de confort pour mettre ses gants et monter sur le ring sans craindre ce qui pourrait arriver. En fait, il se préparait à participer aux principaux combats. A tel point que samedi dernier a battu l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley à l’Amalie Arena de Tampa par KO au sixième tour.

regarde aussi

Bien qu’il ait profité avec son équipe de travail, sa petite amie et ses amis de sa cinquième victoire dans le même nombre de présentations, le public avait reproché le travail des deux boxeurs puisqu’ils avaient le sentiment qu’ils ne donnaient pas le meilleur d’eux-mêmes pendant le combat. . A tel point qu’ils ont exprimé leur reproche à grands coups de sifflet. Dès lors, le youtubeur a décidé d’accélérer ses coups et a frappé un dur centre droit qui a fait tituber son rival, qui a fini par embrasser le visage sur la toile.

Jake Paul a dominé Tyron Woodley lors du dernier combat. (.)

regarde aussi

La victoire n’a pas surpris Paul. En réalité, Il a avoué il y a quelques jours qu’il rêve d’affronter Canelo lvarez, qui a été reconnu comme le meilleur boxeur de toute l’année 2021, en quelques années. « Je pense que ça arrivera dans trois ans. Ce serait un événement énorme et dans trois ans mon niveau sera assez bon pour que je sois une sérieuse compétition pour Canelo », a-t-il déclaré dans une interview à Graham Bensinger.

regarde aussi

En plus d’être boxeur et de passer plusieurs heures par jour à créer du contenu pour tous ses réseaux sociaux, l’Américain s’est frayé un chemin dans le football américain. Cependant, un coup dur l’a fait quitter l’activité. « J’ai eu un scanner cérébral avant de me lancer dans la boxe et le médecin m’a dit qu’un manque de circulation sanguine dû à des commotions cérébrales que j’ai subies dans diverses zones du cerveau au cours de ma carrière de footballeur« il expliqua.

L’un des nombreux hits du youtuber. (.)

Les commotions cérébrales résultant d’un coup de tête sont un problème qui préoccupe les professionnels de la santé du sport. Le rugby propose de nouvelles façons de mener la mêlée, les ligues de football ont intégré un protocole pour des actions de ce type après la fracture de Raúl Jiménez, l’attaquant des Wolves et d’autres sports souhaitent continuer à enquêter pour éviter des conséquences futures. Et, en ce sens, Paul a commenté : « Parfois, quand je parle à ma copine ou à mes amis, je ne me souviens pas de quelque chose qui s’est passé il y a quelques jourss. Et quand je parle, je traîne quelques mots tous les 100 ou 200 que je prononce. C’est quelque chose que je n’avais pas l’habitude de faire. »

regarde aussi

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE