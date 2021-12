Il était amoureux, elle s’en est débarrassée, l’a étouffé et a caché sa dépouille après l’avoir brûlé

23/12/2021

Act à 11:34 CET

Javier Fraiz

Cristina RV, 26 ans et sans antécédents, vécu avec le secret macabre qu’il avait caché pendant quatre mois jusqu’à ce lundi, alors que la Garde civile était déjà avec elle sur le radar depuis des semaines, elle a avoué lors d’une consultation médicale – elle a des problèmes psychiatriques – qu’elle avait brûlé le corps d’un homme de 56 ans, JMR , qui était arrivé de Barcelone le 20 août pour commencer une relation en personne après s’être rencontré en ligne. Elle l’a tué, a reconnu ce mercredi.

Le crime a été commis dans la nuit du 23 au 24 de ce mois. (Ce dernier jour, son signal mobile a été perdu). La mère de la victime a signalé la disparition en Catalogne le 27. Le téléphone, que la jeune femme a jeté dans la rivière, localise l’homme en le lieu des événements comme dernier arrêt. Après la découverte mardi d’une partie d’un pied dans le verger attenant au domicile du village d’O Rabiño, les recherches ont repris hier, avec l’apparition de plus de restes, et la femme enquêtée a considérablement étoffé ses aveux : elle a admis le crime – au début, il avait dit que, lorsqu’il l’avait trouvé mort le lendemain matin, il avait eu peur et voulait cacher le corps – il a donné des détails sur la façon dont il s’était passé et indiqué les endroits où il a tenté de cacher les restes.

Son intention était brûler les restes pour essayer de cacher le meurtre mais, après qu’un voisin ait attiré son attention par la fumée du feu de camp, et pour que son secret n’ait pas été découvert, Il a décidé de prendre une partie du corps dans des sacs qu’il a jetés dans une montagne voisine. Pour démembrer, une pelle. Les colis contenant des restes biologiques, que l’on pouvait distinguer de la route, ont été localisés hier après-midi. Il y en avait deux : dans l’un il y avait des viscères et dans l’autre, des restes d’os calcinés.

Devant le juge de Ribadavia et dans une manifestation spontanée, le meurtrier présumé a affirmé avoir étouffé l’homme avec un oreiller après l’avoir endormi avec des pilules. Selon ses aveux, qu’elle a menés contre l’avis de son avocat, l’homme était amoureux mais elle Je ne ressentais pas la même chose et je voulais arrêter. Il a affirmé qu’il était agressif et possessif et a décidé de se débarrasser de lui.

Ils portaient trois jours ensemble dans la maison de Rabiño, plus quelques semaines de communication et de messages Internet. La victime est arrivée en Galice par avion, à l’aéroport Peinador de Vigo, où le meurtrier présumé l’a ramassé.

Restes de main, avant-bras et vêtements, et une PlayStation masculine

Après la découverte du pied du défunt ce mardi – l’inspection a duré jusqu’à minuit – hier matin ils étaient localisés sur la propriété parties osseuses de la main et de l’avant-bras, ainsi que des restes de vêtements. L’enquêteuse, qui a eu quelques moments durant la fouille au cours desquels elle n’a pas pu contenir son émotion, a indiqué où elle cachait le corps.

Ils ont également été collectés cendre reste d’un pot de fleur, à l’aide d’un ustensile à tamiser comme celui des boulangers avec la farine. De plus, sur une ferme attenante, où Les agents de la protection civile ont collaboré à l’enquête en, une console de jeu PlayStation appartenant à l’homme a été récupérée.

La jeune femme indiquait les endroits où elle se souvenait avoir jeté les preuves. Pour l’identification de l’homme et l’enquête sur les causes du décès, le rôle de l’anthropologue légiste Fernando Serrulla, spécialiste de l’Institut de médecine légale (Imelga) dans ce type d’action, est fondamental.

Jeté le mobile dans la rivière

Le meurtrier présumé n’avait pas beaucoup de relations avec les voisins. Certains se souviennent d’avoir vu l’homme avec la jeune femme dans certaines parties de la propriété comme la piscine.. D’autres indiquent qu’après la disparition de la victime, la jeune fille, qui vit seule, était avec un autre homme dans la maison, qui, après avoir commencé à voir que la garde civile venait régulièrement, a décidé de quitter le village. Elle était séparée du père de sa jeune fille depuis quelque temps (il en a la garde).

La femme enquêtée passera ce matin à la disposition de la juge de Ribadavia, Gloria Corral, qui a assisté hier aux perquisitions et recueilli les aveux spontanés du meurtrier présumé. La jeune femme a également indiqué avoir jeté le téléphone et les écouteurs de la victime dans la rivière, que la Garde civile tentera de récupérer ce matin des eaux du Miño.

Dylan et Bill, le nez fin de la Garde civile

L’un est un épagneul de 2 ans nommé Dylan –naturel de Chiclana, Cadix–, et son compagnon à quatre pattes est un berger belge de 4 ans nommé Bill. Ils sont deux chiens dressés de la garde civile qui ont participé aux recherches et à la localisation des restes biologiques de la victime du crime de Cortegada. Deux guides ont voyagé avec ces chiens dressés depuis le siège, à Madrid, pour participer dès mardi à l’inspection visuelle dans le village de San Bieito de Rabiño.

Ces chiens ils agissent en identifiant les odeurs. Son prix est un jouet auquel est associée une certaine odeur. Cinq membres de l’Unité organique de la police judiciaire d’Ourense et deux agents du service de criminalistique ont participé hier au registre, en présence de l’anthropologue légiste Fernando Serrulla, de l’Institut de médecine légale (Imelga).

Dylan, l’un des chiens dressés de la Garde civile qui a collaboré dans cette affaire. / J. FRAIZ |