“Il était important d’arrêter de penser à la défaite du Final Four” Description

02/06/2021 à 01h01 CEST

La jeune perle du Barça Léandro bolmaro, l’un des protagonistes du premier match de barrage que le Barça a remporté 84-74, était très satisfait du travail accompli par l’équipe des Palaos contre Joventut.

La base argentine a assuré qu'”il était important d’arrêter de penser à la défaite en Final Four. C’était une défaite difficile mais il faut relever la tête et bien finir la saison”.

Le joueur du Barça, qui avec 16 points, il était le meilleur buteur du Barça, Il a estimé que malgré le fait que seulement 48 heures se soient écoulées depuis la finale européenne, l’équipe a bien répondu : « Nous avons fait un bon match même si nous n’avons pas pu le préparer. Mentalement nous avons pu, nous avons laissé derrière nous la défaite de l’autre jour. et nous sommes arrivés à l’Aujourd’hui et maintenant nous devons continuer sur cette voie avec la même énergie et en améliorant certains détails. »

Le barrage se joue au meilleur des trois matchs en quarts de finale, ce que l’équipe prend en compte et ce qui donne plus de valeur à la victoire lors du premier match : “Évidemment, c’est un match important et l’important est que nous gagnons. Maintenant, nous devons nous concentrer sur jeudi en essayant de gagner là-bas pour ne pas avoir à forcer le troisième match et penser à la prochaine série. »

Concernant sa performance, qui connaît une croissance spectaculaire, Bolmaro était sincère : « Je ne me rends pas compte de tout, pour cela j’ai travaillé toute l’année, petit à petit je me suis adapté et maintenant je l’apprécie beaucoup. C’est grâce à mon sacrifice et à la des gens qui me soutiennent.”