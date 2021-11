« Il était naïf, il ne connaissait pas la loi »

Le boxeur légendaire Manny Pacquiao, candidat à l’élection présidentielle philippine, admet avoir consommé de la drogue dans sa jeunesse mais il promet, en cas de victoire, de continuer à lutter contre ce trafic, la pauvreté et la corruption qui affligent l’archipel.

Le champion a déclaré dans une interview à l’. que il était « naïf » et ignorant lorsqu’il a utilisé de la méthamphétamine dans sa jeunesse.

Aujourd’hui, Pacquio, qui a toujours soutenu la campagne meurtrière contre le trafic de drogue menée par le président sortant Rodrigo Duterte, il vise à « emprisonner les toxicomanes, ceux qui vendent de la drogue ».

Compte tenu de la proximité des élections prévues en mai 2022, le boxeur prend ses distances avec Duterte, mis en examen par la Cour pénale internationale pour sa guerre contre la drogue, dans laquelle des milliers de meurtres ont eu lieu par les forces de l’ordre. Il vise à donner aux criminels une « chance de se défendre ».

« Il faut mettre les toxicomanes, les trafiquants en prison, c’est ce que dit la loi » a-t-il dit, promettant de continuer la lutte contre la drogue » dans le bon sens « .

« Avant j’étais naïf, c’est pour ça que je me droguais (…) je connaissais pas la loi« Pacquiao, 42 ans, entré en politique en 2012, d’abord comme député et maintenant au Sénat, a expliqué à l’..

Manny Pacquiao

John Locher / AP

Aujourd’hui, « les gens savent que les drogues sont interdites par la loi« .

En 2016, Pacquiao a révélé qu’à l’adolescence, il avait consommé de la marijuana, de la drogue et du « shabu », un terme philippin pour un type de méthamphétamine hautement addictif.

Né dans l’extrême pauvreté, il est devenu l’un des plus grands boxeurs de tous les temps et a été adoré dans son pays.

Il s’est engagé à lutter contre la pauvreté et la corruption, dans l’espoir de plaire aux électeurs avec sa propre histoire.

Une victoire de Pacquiao n’est pas irréelle dans un pays avec une classe politique pleine de célébrités.

Un sondage réalisé en octobre par Social Weather Stations montrait l’ancien boxeur à la quatrième place, avec seulement 9% des voix.

Le fils et homonyme de l’ex-dictateur Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr, serait en tête avec 47 % des voix.

Derrière lui se trouvent l’actuelle vice-présidente, Leni Robredo, grande rivale de Rodrigo Duterte, avec 18% et l’acteur et maire de Manille Francisco Domagoso (13%).

Assis devant un téléprompteur dans sa luxueuse villa de Manille, Pacquiao préfère ignorer ses mauvais résultats et se concentrer sur sa campagne « Man of Destiny ».

« Je n’ai pas l’intention de reculer« , insiste-t-il alors qu’une pléthore d’employés se pressent autour de son manoir, situé dans une enclave sûre pour les milliardaires et les ambassadeurs étrangers.

Manny Pacquiao

« Les gens choisiront… Je sais qu’ils veulent un changement, ils veulent la fin de la corruption, ils veulent un pays prospère et du travail. »

Les partisans de l’ancien boxeur voient dans son dossier la preuve que le succès est possible pour quiconque s’efforce, quel que soit son origine.

Mais en tant qu’homme politique et fervent chrétien évangélique, Pacquiao, bien qu’adoré à la maison, a suscité la controverse avec son soutien à la guerre contre la drogue de Duterte et son désir de rétablir la peine de mort.

Ses commentaires homophobes dans le passé et ses aveux de consommation de drogue n’ont pas non plus plu au public.

L’homme qui a abandonné l’école à 14 ans pour travailler est également accusé de ne pas avoir siégé régulièrement au Sénat ou au Congrès, soulevant des questions sur sa capacité à gouverner un pays de 110 millions d’habitants.

Cette année, il s’est battu publiquement avec l’actuel président, qui reste populaire auprès des Philippins.

« Il est peut-être populaire auprès des masses, mais certains des autres candidats le sont aussi », a déclaré Ted Lerner, un journaliste sportif né aux États-Unis aux Philippines, qui prédit qu’il reviendra sur le ring.

L’octuple champion du monde dans six grandes fédérations – un record – affirme qu’il n’envisagerait plus de se battre s’il échouait à l’élection présidentielle.

« J’ai 43 ans maintenant, donc ça me suffit, j’en ai fini », a déclaré le père de cinq enfants, qui a eu des problèmes d’alcool, de dépendance au jeu et d’infidélité.

Si sa candidature à la présidentielle échoue, il envisage d’ajouter « agriculteur » à son curriculum vitae, faisant pousser des fruits sur une propriété de 20 hectares dans la province méridionale de Sarangani.

« C’est calme (là) aussi, j’aime ça », a-t-il déclaré, avant d’ouvrir son smartphone et de sortir la ballade « One Friend » du chanteur country américain Dan Seals.