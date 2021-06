“Il était parti” – Le médecin de l’équipe danoise dit que Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque avant d’être réanimé alors que le milieu de terrain de l’Inter fait vœu depuis son lit d’hôpital

in

Le médecin de l’équipe danoise a confirmé que Christian Eriksen avait subi un arrêt cardiaque et “était parti” avant d’être réanimé par l’équipe médicale, alors que le milieu de terrain envoyait un message positif de l’hôpital.

Le milieu de terrain de l’Inter s’est effondré lors du match d’ouverture du Danemark à l’Euro 2020 contre la Finlande à Copenhague samedi.

.

Il n’est pas encore sorti du bois mais il semble que la vie d’Eriksen ait été sauvée

Eriksen a subi un traitement prolongé sur le terrain, le match étant temporairement suspendu, avant d’être transporté à l’hôpital où il reste dans un état stable.

Le médecin de l’équipe nationale, Morten Boesen, a déclaré dimanche après-midi : « Il était parti. On a fait de la réanimation cardiaque, c’était un arrêt cardiaque.

« À quel point étions-nous près de le perdre ? Je ne sais pas, mais on l’a récupéré après un défib, donc c’est assez rapide.

« Nous n’avons aucune explication sur la raison pour laquelle cela s’est produit. Les détails sur ce qui s’est passé, je ne suis pas tout à fait sûr parce que je ne suis pas cardiologue, je laisserai cela aux experts. Je ne l’ai pas vu en direct, seulement sur les écrans par la suite.

.

Des joueurs danois visiblement en détresse se sont rassemblés pour protéger leur coéquipier dans des scènes choquantes

Eriksen, quant à lui, tient à comprendre ce qui s’est passé.

S’adressant dimanche de son lit d’hôpital à son agent, qui a rapporté les citations avec sa permission au journal italien Gazzetta dello Sport, il a également remercié ceux qui l’ont aidé.

“Merci, je n’abandonnerai pas”, a-t-il dit.

« Je me sens mieux maintenant, mais je veux comprendre ce qui s’est passé.

“Je tiens à vous remercier tous pour ce que vous avez fait pour moi”.

Boesen a ajouté qu’il continuerait d’être examiné et a révélé que les joueurs et le personnel danois avaient reçu la visite d’un psychologue samedi soir et qu’avec le recul, le jeu n’aurait pas dû reprendre.

L’agent d’Eriksen a fait part de ses réflexions au journal italien Gazzetta Dello Sport, révélant sa gratitude à ceux qui lui ont sauvé la vie

« L’équipe et le personnel de l’équipe nationale ont reçu une aide en cas de crise et continueront d’être là l’un pour l’autre après l’incident d’hier.

« Je ne pense pas que la bonne décision était de jouer le match. Nous avons eu de l’aide d’un point de vue psychologique à l’hôtel hier soir.

« Tout le monde a exprimé ses sentiments et sa perception de la situation, et tout le monde était ravi que nous ayons fait cela et en avons parlé.

« Nous avons vraiment apprécié l’aide professionnelle que nous avons reçue de l’extérieur.

.

Eriksen a été ramené à la vie et était éveillé alors qu’il quittait le terrain

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a convenu que le match n’aurait pas dû être terminé après l’incident, et que l’équipe essaiera d’utiliser ce qui s’est passé comme motivation pour son prochain match contre la Belgique jeudi.

“Non, nous n’aurions pas dû jouer”, a déclaré Hjulmand. «Nous essaierons demain d’établir la normalité autant que possible. Les joueurs ont des réactions différentes aux chocs et traumatismes mais nous essaierons de revenir à la normale autant que possible.

“J’ai le sentiment des joueurs que le temps est peut-être trop court pour essayer de rejouer au football, mais peut-être que nous pouvons l’utiliser comme une force pour nous réunir et essayer de faire de notre mieux lors du prochain match.

L’incident a laissé les joueurs, les fans et le monde du football en détresse

“Nous verrons si nous pouvons nous rassembler et jouer pour Christian.”

Jose Mourinho a admis à talkSPORT qu’il avait pleuré en voyant son ancien joueur s’effondrer sur le terrain.

Mourinho, qui a entraîné le Danois à Tottenham, a déclaré : « Aujourd’hui, je ne peux pas m’empêcher de penser à ce qui s’est passé hier. Je pense que c’est un jour pour célébrer, pas pour être triste.

“J’espère que le football est allé dans une direction où l’organisation, les protocoles le niveau des médecins et des spécialistes, et je crois aussi que Dieu regardait le football à ce moment-là. Tout ensemble a fait que Christian soit avec nous, soit avec sa famille, soit vivant.

Mourinho, qui a travaillé avec Eriksen chez Spurs, a admis à talkSPORT qu’il avait pleuré en voyant le Danois s’effondrer sur le terrain

“C’était beaucoup plus important que le football mais en même temps, je pense que cela montrait aussi les bonnes valeurs du football. L’amour, la solidarité, l’esprit de famille. Il ne s’agissait pas seulement de sa famille, mais de la famille du football. Le football rassemble les gens.

« J’ai prié hier, j’ai pleuré hier, mais combien de millions l’ont fait dans le monde. J’en crois beaucoup parce que le football peut rassembler les gens.

“Hier, pour de mauvaises raisons, le football a réuni les gens, à la fin, nous pouvons célébrer Christian est vivant.

« Bien sûr, je ne lui ai pas parlé mais j’ai parlé avec Pierre-Emile Hojbjerg ce matin et Pierre est très positif à propos de Christian.

“Les nouvelles sont bonnes, donc je pense que c’est un moment à célébrer.”