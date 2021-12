Le 29 septembre 2021, Manny Pacquiao a dit au revoir à la boxe : « Au revoir la boxe. Ce mercredi-là, le monde s’est réveillé avec la nouvelle de sa retraite après 26 ans de succès. La fin d’une chronologie pleine de grands moments et d’un énorme héritage. Le début de sa carrière professionnelle, en 1995, prédisait la naissance d’une légende. Comment se sont passés vos débuts ? Illégalement et par nécessité.

« Il était pauvre et voulait aider ma mère », révélé dans son autobiographie « Pacman : mon histoire d’espoir, de résilience et de ne jamais dire jamais détermination ». C’est le moteur qui l’a mobilisé pour commencer à combattre sans ressources et en évitant l’âge minimum légal pour pouvoir combattre, qui était de 18 ans.

Petit à petit, Manny est devenu une légende. (AP / John Locher)

« Un jour, un promoteur de Manille m’a contacté. Il m’a dit qu’il voulait que je déménage dans cette ville, où je pourrais mieux m’entraîner et me battre contre les meilleurs combattants. Il m’a dit que j’étais assez bon pour me battre partout aux Philippines et peut-être dans d’autres pays.« , a-t-il avoué.

« Je savais ce que je devais faire, mais mon cœur me serrait. J’allais quitter ma ville, ma famille, y compris ma mère aimante et mes amis pour avoir une vie meilleure, meilleure. Je me suis juré qu’un jour je reviendrais vers eux et leur donnerais le monde avec moi.« Il a dit. Et il est parti pour Manille, laissant le général Santos sans rien dire à personne et presque sans pouvoir payer le billet.

Il est désormais candidat à la présidence des Philippines. (Steve Marcus / FP)

Ainsi commença sa nouvelle vie et put enfin lancer sa carrière de boxeur en janvier 1995. Mais bien entendu, il ne se conforma pas à la réglementation des Philippines, qui indique que les boxeurs doivent avoir l’âge légal pour concourir professionnellement. A cette époque, Manny avait 16 ans, un peu plus d’un mois.

Les débuts professionnels et illégaux de Pacquiao

Le 22 janvier 1995, l’athlète aurait sa grande opportunité. Mais comment faisiez-vous si vous ne respectiez pas la réglementation ? Facile, mentir. Un ami l’a aidé à traiter une fausse licence de boxe afin qu’il puisse monter sur le ring une fois pour toutes. Il est entré sur le ring et a battu son compatriote Edmund Erling Ignacio aux points en quatre rounds.

Il a pris sa retraite à 42 ans. (Christian Petersen / .)

« Il y avait des semaines où le travail n’existait pas. Et ces nuits-là, je dormais dans la rue et je n’avais pas assez à manger. C’était comme si j’étais enfant, sauf que maintenant mon ventre était plus gros pour remplissez-le. Ces jours-là, j’allais au restaurant et j’attendais dehors, et même si parfois j’étais tenté de mendier, je ne le faisais jamais. Patiemment, je me cachais devant la porte de la cuisine dans l’ombre jusqu’à ce que les serveurs et les gérants du restaurant viennent me donner à manger . « , avait-il déclaré à l’époque.

« Yo era pobre y no podía ayudar a mi familia. A veces no teníamos para comer y me daba tristeza ver a mi madre así, pero todo cambiaría para nosotros. Luego de la pelea me puse feliz. Ahora, ya puedo comer tres veces al jour », raconte-t-il dans son autobiographie. Le reste appartient à l’histoire…

