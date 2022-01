« Il était presque impossible de trouver le point de contrôle »

02/01/2022 à 16:02 CET

.

L’Espagnol Joan Barreda (Honda) a perdu 39 minutes et 48 secondes dans la spéciale de la deuxième journée du Dakar à moto car il était « presque impossible », comme la plupart des pilotes, de trouver l’avant-dernier poste de contrôle dont il se plaignait car il considérait que » non & rdquor; ; c’était visible.

« C’était une étape difficile tout au long de la journée, mais surtout dans les 50 derniers kilomètres. Il y avait une note avec un point de contrôle invisible, avec peu de références et c’était presque impossible à trouver », a-t-il déclaré en arrivant au camp.

« J’ai fait une boucle de plusieurs kilomètres, je suis passé plusieurs fois par le même point et j’ai même eu peur de l’essence pour arriver au bout. Avec la référence des autres pilotes qui sont arrivés j’ai pu le retrouver & rdquor;, a ajouté le pilote espagnol.

UNE Barreda que malgré ses 41 minutes et 54 secondes au général du leader, l’Autrichien Daniel ponceuses (Gas Gas), espère que la situation s’inversera dans les prochaines étapes.

« C’est le premier jour, il y a beaucoup de Dakar devant et c’est un avant-goût de ce que peuvent être ces jours. C’est un rallye difficile, les choses changent tous les jours. L’important est de rester dans la course avec des options, nous va essayer de récupérer le temps d’aujourd’hui. Nous sommes bien physiquement et nous devons tout donner », a-t-il valorisé.