“Il était temps” Carlos Sainz a montré tout le potentiel de Ferrari en qualifications

Carlos Sainz a déclaré qu’il se sentait heureux d’avoir montré tout son potentiel en qualifications dans une Ferrari, affirmant qu’il était « grand temps » que cela se produise.

L’Espagnol s’est qualifié avec une impressionnante P5 pour le Grand Prix de France après avoir montré un rythme soutenu tout au long des trois séances d’essais, traduisant cela en une solide performance samedi.

Ferrari a admis qu’il s’agirait d’un « retour à la réalité » après deux pole positions de Charles Leclerc à Monaco et Bakou respectivement, mais Sainz a quand même montré un virage rapide pour se classer parmi les cinq premiers sur la grille au Paul Ricard.

Le nouveau pilote de Ferrari a fait part de son agacement d’avoir rencontré des obstacles les week-ends précédents qui l’ont empêché d’aller jusqu’au bout, mais il a déclaré qu’il se sentait bien au volant.

« Ce week-end, jusqu’à présent, je me sens à l’aise sur chaque [tyre] à poulies et à chaque étape des qualifications, je me sens chez moi », a déclaré Sainz à Sky Sports F1 après les qualifications.

« Au cours de ces trois derniers week-ends – Monaco, Bakou et ici – je me sens fort. C’est la première qualif propre que j’ai faite en trois week-ends, où j’ai senti que j’avais réussi à montrer mon vrai potentiel et le potentiel de la voiture.

“Après deux qualifications frustrantes, en obtenir une propre en terminant les tours des qualifications était définitivement une bonne chose, et je pense qu’il était temps parce que je commençais à être un peu frustré.”

Son coéquipier Ferrari Leclerc, quant à lui, n’a été sur-qualifié par Sainz que pour la deuxième fois cette saison et prendra le départ de la course en P7. Bien que Sainz ait réalisé une meilleure performance samedi, Leclerc a admis qu’il était satisfait de l’endroit où il a pu placer sa voiture avant le Grand Prix de France.

“Oui, honnêtement, à la fin du tour en Q3, j’étais assez content, même si j’ai vu la position, car je sais que j’ai mis tout ce que j’avais dans ce tour”, a déclaré Leclerc à Sky Italia.

“Mais j’ai vraiment eu du mal à conduire avec ce sous-virage que nous avions et Carlos [Sainz] fait un excellent travail, conduisant beaucoup mieux que moi dans ces conditions.

“Donc, oui, au final, ce n’est pas une journée négative pour l’équipe parce que les cinquième et septième ne sont pas vraiment mauvais parce que nous sommes dans la lutte avec ceux contre lesquels nous nous battons vraiment, donc avec McLaren. Mais c’est sûr qu’après hier, j’attendais plus d’aujourd’hui.

« Espérons gagner des positions et finir avec Carlos [Sainz] et moi ensemble. Le premier run à mon avis sera un peu difficile demain car les pneus n’avaient pas vraiment l’air bien après le run en Q2. Mais alors, il n’y a aucune raison pour nous de lutter davantage.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

