« Il était temps de souffrir et d’exécuter le plan de match à la lettre »

28/11/2021

Le à 21:48 CET

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a expliqué ce dimanche après la victoire contre la Real Sociedad au stade RCDE qu' »il était temps de souffrir et de suivre le plan de match à la lettre ».

Sur les propos de l’entraîneur visiteur, Shérif Imanol, qui a assuré que le Real avait été meilleur, le Valencien a fait une autre analyse : « Tout le monde peut le voir de n’importe quelle manière. Nous avons dû aller à la limite car nous avions un rival devant nous qui n’avait pas perdu depuis le premier match. Notre la victoire a été juste. »

D’autre part, Vicente Moreno Il était satisfait de la contribution d’autres footballeurs qui ne sont pas du terrain offensif, dans le cas d’aujourd’hui Yangel Herrera, ajoute face à porte : « La chose normale est que c’est l’avant-centre qui marque les buts, mais nous avons besoin de l’aide des autres. »

Concernant le but refusé à Isak, le Valencien a exclu toute polémique : « Pour autant que je sache, le ballon a touché l’arbitre. À partir de là, le jeu s’arrête et le ballon est remis à l’équipe qui l’a touché pour la dernière fois avant cela. Il n’y a pas grand-chose discuter, mais si ce n’est pas la norme, peut-être que je me trompe. »

Interrogé sur le tête-à-tête manqué par le milieu de terrain Wu lei Dans la dernière ligne droite du match, Vicente Moreno a minimisé son erreur. « Nous devons continuer à faire confiance Wu lei. Parfois, il s’agit d’avoir un peu de chance, il faut donc donner de la normalité et de la tranquillité à la situation », a-t-il déclaré.