il était totalement sans défense et l’arbitre n’arrêtait pas le combat

Ce samedi soir a été vécu la première soirée de boxe de 2022. Et ce fut un pur show. Le Cubain Luis Ortiz a beaucoup souffert au début du combat des poids lourds contre Charles Martin, mais il a réussi à récupérer et a fini par s’imposer par KO en six rounds. Ça oui, Il y avait polémique sur l’action nulle de l’arbitre au moment du KO.

En début de combat, King Kong subit les attaques de l’américain Martin. En réalité, est allé à la toile au premier tour et a renoncé au quatrième contre vents et marées. De même, la puissance de Cuba a prévalu et a prévalu en une nuit avec toutes les épices.

regarde aussi

La deuxième chute d’Ortiz

regarde aussi

Au sixième tour, Ortiz est revenu avec tout : il a réussi à décrocher un gauche qui a déstabilisé Charles, qui s’est emmêlé dans les cordes alors qu’il s’effondrait. Après avoir bien regardé comment ils s’exerçaient à compter son rival, il sortit à sa recherche de toutes ses forces et, Face à une défense inexistante, il a fini par l’assommer à coups de mitrailleuse.

Martin, sans défense contre l’attaque d’Ortiz. (Capturez Fox Sports)

regarde aussi

Ce qui a été remis en cause, c’est la lenteur de la réaction du juge de service, qui a été vivement critiquée par les fans. Le né dans le Missouri, aux États-Unis, était plusieurs secondes au dépourvu tandis qu’Ortiz continuait à décharger coup après coupimpactant pleinement chaque tentative.

Le KO choquant

regarde aussi

King Kong, 42 ans, a augmenté son record à 33-2 (28 KO), tandis que Charles Martin est passé à 28-3-1 (25 KO). « J’étais très concentré pendant ce combat. Je n’étais jamais inquiet. Mon entraîneur m’a dit de continuer à travailler le jab et c’est ce que je pouvais faire. En fin de compte, mon intelligence a gagné le combat. »lança le Cubain.

« J’ai gardé la foi tout le temps. Je savais que j’avais ma famille et ces fans derrière moi. J’ai dit à tout le monde que ce combat serait un feu d’artifice. Il m’a abattu, mais ensuite j’en avais fini avec lui. Je le respecte beaucoup et maintenant je me place dans la rangée des poids lourds pour me battre pour le titre « ajoutée.

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE