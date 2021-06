Il était une fois un monsieur Lerman qui demandait la main de la belle jeune fille nommée Hissel

Sam est un fanatique de boxe qui a tout le matériel d’enregistrement prêt au cas où Canelo déciderait de se battre à El Paso pour faire un clip qu’il a en tête, sa femme maintenant sait que lorsqu’il répond aux boxeurs qu’il est de Culiacán pour inertie ils lui parlent de son compatriote, le grand champion mexicain JC Chávez, et cette note est son cadeau de mariage.

Tellement tellement taran tellement tellement taran …

C’était le 15 juin 2021, et la marche nuptiale a bercé de joie les oreilles de tous les invités lors de la cérémonie de mariage entre Samuel Lerman directement de Chuco et sa belle chérie Hissel Valenzuela de la ville de Culichi, bien que Cupidon les ait abattus en plein cœur de Juaritos. Lo intrigante del asunto que los tortolitos decidieron viajar desde El Paso a Las Vegas al Little White Chappel, ya que ese siempre fue el plan a ejecutar, y ni la variante Delta en la advertencia sanitaria, ni que fuera martes que se supone ni te cases ni te embarques, ni tampoco el clima de 116 grados se antojaba para festejar este evento que se había pospuesto por largos meses a consecuencia de la pandemia, pero nada de esto pudo persuadir a los enamorados que se juraron amor eterno ante un juez, sus familiares et ses amis. Après avoir mis leurs bagues respectives et ils ont été déclarés mari et femme, des photos et vidéo ont été prises dans tous les coins de la chapelle, y compris la voiture rose d’Elvis Presley, immédiatement après, toute la délégation s’est rendue à l’hôtel Taskany, au buffet et pour trinquer pour le bonheur du couple. Que Dieu vous bénisse, vous donne la sagesse en temps de conflit, et que votre amour soit votre bouclier face à toute adversité. Et en haut, en bas au centre et bravo ! Et ils continuèrent avec leur lune de miel des jurons trempés de caresses et de baisers d’amour éternel. Comme ci comme ça.