Il étrangle, poignarde et essaie de noyer sa petite amie sur une plage de Murcie

29/10/2021 à 22:46 CEST

Un homme de nationalité espagnole, Eliseo CM, siégera jeudi prochain sur le banc du tribunal provincial de Murcie accusé de essayer de tuer sa petite amie, auquel, vraisemblablement, étranglé, frappé, poignardé et tenté de se noyer dans la mer sur une plage à Águilas.

Les événements considérés comme avérés ont eu lieu en juin 2020, dans la région de La Colonia. Le procureur, qui demande pour cet individu une peine de neuf ans de prison et qu’il indemnise sa victime à hauteur de 3.000 euros, souligne, dans son mémoire de conclusions provisoires, que le premier sujet « a saisi la dame avec force et l’a submergée contre son gré à plusieurs reprises sous l’eau, lui donnant même une morsure à une jambe pendant la lutte à cause de sa résistance ».

« Il l’a ensuite traînée hors de l’eau, où il l’a jetée contre le sable et s’est placée sur elle, l’immobilisant, pour lui mettre immédiatement les deux mains sur le cou et l’étrangler jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse presque», poursuit le parquet.

Immédiatement après, « l’accusé a cloué la dame un petit rasoir d’environ 4,5 centimètres de long, sur le côté et sous la poitrine, sur le sternum, et lui a donné un coup de poing dans le ventre, en prononçant des expressions telles que « tu es une pute, tu as couché avec d’autres hommes! », après quoi il l’a forcée à marcher à côté de lui sur la promenade voisine, la tenant tout en tenant le couteau sur le côté. « Pendant le trajet », l’accusé a frappé son partenaire au visage et l’a mordu entre l’aile du nez et la pommette gauche. « , met en évidence le ministère public.

C’est lors de cette promenade qu’ils sont tombés sur un voisin, à qui la victime a pu demander de l’aide. La femme a appelé la police locale, qui a arrêté l’individu.