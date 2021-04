« Il existe de nombreuses options que nous ne signons pas d’avance »

04/02/2021 à 15:17 CEST

Un jour après le voyage de Mino Raiola et Alf Inge Haaland à travers Barcelone d’abord, et Madrid plus tard, Pep Guardiola a pris la parole lors d’une conférence de presse. La vente aux enchères lancée par les agents pour l’attaquant norvégien prometteur devait être l’un des sujets de discussion lors de la conférence de presse du manager de Manchester City. D’une manière ou d’une autre, Guardiola a clairement indiqué qu’il n’était pas très impressionné par la série et que les « bleus du ciel » ne sont pas prêts à participer à une offre de suicide.

«Je vais clarifier une chose. Car tel que le marché est, il existe de très nombreuses options pour lesquelles nous ne signerons aucun gréviste cet été & rdquor;, Le catalan a débuté dans la salle de presse de la City Football Academy. La même semaine, il a été confirmé que Agüero ne suivra pas Au club, Guardiola a expliqué les raisons pour lesquelles un remplaçant pourrait ne pas arriver.

« Avec ces prix, nous n’achèterons aucun attaquant. C’est impossible. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Tous les clubs souffrent financièrement, et nous ne faisons pas exception », a-t-il réitéré.

Guardiola n’a pas complètement exclu l’arrivée d’un neuf, mais a tenu à préciser qu’il ne voulait pas entrer dans des jeux ou faire chanter des agents. Si tel est le cas, vous continueriez à faire confiance à ce que vous avez. «Nous avons Gabriel Jesus, nous avons joué sans neuf de nombreuses fois, nous avons Ferran Torres qui peut y jouer et des joueurs prometteurs dans la carrière. Aujourd’hui, il y a plus d’options que nous ne signons à personne & rdquor;, conclu.