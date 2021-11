Il existe déjà des plans pour une suite de Ghostbusters: Afterlife, voici ce que nous savons

Ghostbusters: Afterlife est maintenant dans les salles et les acteurs et l’équipe derrière espèrent certainement en faire un autre. Après tout, l’une des scènes post-générique du nouveau film fait allusion à ce qui va arriver. Pour en savoir plus à ce sujet, assurez-vous de consulter notre explicateur de fin.

Attention : ce qui suit contient des spoilers pour la fin de Ghostbusters : Afterlife.

Quelle est la probabilité d’une suite, cependant? Eh bien, selon le co-scénariste Gil Kenan, il a déjà été question de poursuivre la franchise.

« Nous avons beaucoup d’idées sur la façon dont cette histoire peut se développer », a-t-il déclaré à GameSpot. « Nous sommes tellement excités par Trevor, Phoebe, Lucky et Podcast. Nous avons l’impression de vraiment connaître leurs personnages, et nous avons vu le public commencer à tomber amoureux d’eux. Il y a beaucoup de façons surprenantes que l’avenir et le passé peuvent grandir ensemble, côte à côte et séparément. Et nous avons eu de longues conversations sur la façon dont cela peut arriver. Mais nous sommes totalement excités par le fait qu’à la fin de Ghostbusters: Afterlife, le public est investi dans un nouvel ensemble des personnages comme de dignes compagnons du panthéon de la chasse aux fantômes. »

Bien sûr, il y a le problème de Phoebe (McKenna Grace) et le gang étant encore des enfants. Alors que Kenan indique clairement que lui et le co-scénariste et réalisateur Jason Reitman envisagent que les jeunes acteurs soient fortement présentés dans l’avenir de la franchise, comment cela fonctionnera-t-il? À tout le moins, le casting veut le savoir.

« J’aimerais voir ce que [Phoebe is] faire », a déclaré Grace. « Et c’est fou parce que si nous décidions de faire un autre film – si nous avions le feu vert pour cela – j’aurais 16 ans au moment où nous avons tourné. Théoriquement, si j’ai raison, parce qu’il tournerait probablement dans un an si nous le faisions. Fais en sorte que Phoebe aille au bal ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas imaginer qu’elle soit une adolescente. J’aimerais bien voir ça, mais je n’en ai aucune idée. »

Celeste O’Connor (Lucky) a ajouté : « Ce groupe d’amis a cette expérience sauvage ensemble que vous ne pouvez pas vraiment expliquer aux autres et donc je pense qu’ils sont liés et connectés de cette façon. Et je pense que parce que [Lucky has] vécu dans cette petite ville toute sa vie, quand elle trouvera l’aventure qu’elle cherche, je pense qu’elle continuera à vouloir l’aventure. Espérons qu’elle l’aura. »

Ne vous attendez pas à ce que Podcast change beaucoup, cependant. Logan Kim a une idée précise de la façon dont il voit son personnage évoluer dans les futurs films. « Il veut vraiment continuer son podcast, donc il va continuer son style de vie naturel mais avec une petite touche fantôme, je pense », a déclaré l’acteur.

Quoi qu’il en soit, cela pourrait être le début d’une nouvelle série de films pour la franchise Ghostbusters. Espérons que nous finirons par découvrir ce qui se passe ensuite.

Ghostbusters: Afterlife est maintenant dans les salles.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.