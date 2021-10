Il existe déjà un métro qui permet de payer avec son visage : c’est ainsi que fonctionne ce système de reconnaissance faciale | La technologie

Dans le métro de Moscou, la possibilité de payer avec son visage a été activée, grâce à un système de reconnaissance faciale.

La reconnaissance faciale est de plus en plus présente dans notre société. Bien que l’Union européenne essaie de lui imposer des limites, il a depuis longtemps atteint nos villes et il existe des pays où il est utilisé dans la vie quotidienne, bien que des cas comme Mercadona montrent les problèmes qui l’accompagnent.

Le métro de Moscou est l’un des derniers exemples. Dans cette ville, un service appelé Face Pay a été activé pour payer sans avoir à montrer autre chose que votre visage. Son déploiement est massif lors de l’installation 240 stations de métro, selon The Guardian.

Pour activer Face Pay les procédures sont très simples et un application appelée Mosmetro dans laquelle vous devez ajouter une photo, la carte de métro et la carte bancaire. Une fois le profil approuvé, le métro est accessible en rapprochant simplement votre visage des appareils.

La technologie a atteint un point où certains magasins aux États-Unis ont des intelligences artificielles qui décident qui peut entrer. Ces situations seront de plus en plus courantes dans notre quotidien. Comment peuvent-ils influencer nos vies ? L’IA est-elle juste dans la valorisation des personnes ?

Selon les déclarations du maire de Moscou, Sergueï Sobianine, « tous les passagers pourront désormais payer le voyage sans sortir leur téléphone, leur troïka ou leur carte bancaire ». Nous précisons que la Troïka est une carte qui est utilisée pour les transports en commun dans la ville.

Comment pourrait-il en être autrement, les nouvelles a été accueilli avec méfiance par de nombreux lorsqu’il s’agit d’évaluer ce qu’il est possible de faire avec les informations recueillies, d’autant plus dans un pays où les droits civils sont souvent contestés.

Du Département des technologies de l’information de Moscou, ils ont signalé que les photographies envoyées au système ne seront pas croisées avec la police pour éviter les soupçons.

En outre, il garantit également que tous les données seront cryptées avec la plus haute sécurité grâce au système GIS ETSHD (Moscow Unified Data Storage and Processing Center).

Tout ceci n’est qu’un signe des temps : malgré les polémiques, certaines technologies continuent de se développer de manière inarrêtable et les citoyens doivent apprendre à vivre avec.