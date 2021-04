Il existe déjà une date officielle pour l’événement Google I / O

04/08/2021 à 10:07 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Google I / O a été l’un des nombreux événements annulés au cours de l’année écoulée à la suite de la situation pandémique à laquelle le monde était confronté. Cependant, cette année, cet événement axé sur les développeurs reviendra, et d’une manière à laquelle nous nous sommes presque complètement habitués.

Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, a récemment partagé sur son compte Twitter la date à laquelle cet événement aura lieu. Donc, Google I / O sera de retour le 18 mai, dans un événement qui durera jusqu’au 20 du même mois. Pendant ces dates, nous profiterons présentations en ligne et entièrement gratuites, comme Pichai l’a souligné dans le tweet. Normalement, dans ce type d’événement, nous voyons généralement des nouvelles au sein des services Google tels que Chrome, Gmail, Android et autres, bien qu’il ne soit pas étrange que nous connaissions un autre nouveau matériel.

Rejoignez-nous du 18 au 20 mai pour #GoogleIO en direct, en ligne et gratuitement pour tous. – Sundar Pichai (@sundarpichai) 7 avril 2021

Sans encore être officiellement confirmé, il est possible que lors de l’événement on connaisse plus de détails sur le prochain Pixel 5a et Pixel Buds A. Les écouteurs Google ont pu être vus récemment dans une fuite erronée par la société, pouvant voir leur design en question. Quoi qu’il en soit, nous devrons être attentifs à l’événement et donc savoir de première main si Google diffusera des actualités en termes de matériel.