Il existe un pays où tout le monde peut regarder Netflix : l’entreprise lance son forfait gratuit | Divertissement

Des millions de personnes pourront regarder Netflix gratuitement au Kenya après la dernière initiative de la plate-forme visant à augmenter la clientèle.

Chez Netflix, ils ne veulent pas continuer à perdre du terrain par rapport à la concurrence et lancent plans agressifs pour atteindre de nouveaux clients. Une fois qu’ils ont conquis la plupart des pays, l’Afrique apparaît comme un continent pour augmenter les utilisateurs et l’occasion idéale pour l’entreprise d’essayer différentes stratégies.

Nous avons déjà parlé du tarif Netflix bon marché pour les téléphones portables, mais au Kenya c’est allé plus loin et l’entreprise propose un plan gratuit. Les citoyens de ce pays peuvent regarder Netflix sans obligation ou doivent donner des informations sur le paiement, tel que publié dans TechCrunch.

Bien que nous ayons déjà vu les frais de 3 $ ou 48 heures gratuites en Inde, cette fois l’approche est beaucoup plus ambitieuse et atteint presque n’importe qui, pourvu qu’ils remplissent deux conditions.

La seule chose dont Netflix a besoin pour pouvoir souscrire à ce plan est d’avoir plus de 18 ans et utilisant un mobile Android. À partir de là, comme nous l’avons signalé, il n’est pas nécessaire d’inclure des détails sur le paiement et il n’y a plus d’engagements de permanence.

Ce service n’a pas d’annonces, bien qu’il ne propose pas non plus l’intégralité du catalogue. Ceux qui s’inscrivent apprécieront au moins un quart du total, ce qui n’est pas mal du tout. Comme le rapporte Cathy Conk, directrice de l’innovation produit chez Netflix : « Si vous n’avez jamais regardé Netflix auparavant, et que beaucoup de personnes au Kenya ne l’ont pas fait, c’est une excellente façon de découvrir notre service.

Bien que ce plan gratuit ait une durée limitée, il n’a pas encore été signalé combien de temps il faudra. De même, ils n’ont pas commenté s’il s’étendrait plus tard à d’autres pays.

Ce qui doit être clair, c’est que Netflix n’a plus un tel avantage sur la concurrence et doit continuer à croître si vous voulez dominer le marché. Prime Video et Disney + lui font du mal et le big bang de HBO Max attend toujours. Assurément, sans cette compétition, ils ne testeraient pas des formules comme celle dont nous avons discuté.