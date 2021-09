Il existe un WarioWare : rassemblez-vous ! Bouton Pin mis en place pour les Grabs sur My Nintendo (US)

in

Pour fêter l’arrivée de WarioWare : rassemblez-vous ! sur Switch cette semaine, Nintendo a ajouté un nouvel article à sa boutique en ligne aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un ensemble d’épingles à boutons à thème mettant en vedette Wario et ses amis.

Voici la description complète ainsi que la taille des broches :

“Pour célébrer cette nouvelle fonctionnalité amusante, notre nouvelle récompense est un ensemble d’épingles à boutons qui montre Wario et ses amis colorés Young Cricket, 9-Volt et Mona ! Vous pouvez ajouter des boutons représentant Wario et son équipage coloré à votre sac à dos, veste, veste de motard en jean, ou n’importe où vous voulez!”

Épingle à bouton Wario : 2″ de diamètre + trois épingles à bouton (1 1/4″ de diamètre)

Cet article vous coûtera en arrière 900 points Platine et est disponible jusqu’au 5 octobre. Gardez à l’esprit que des frais d’expédition s’appliquent.

Si vous êtes plus intéressé par le nouveau jeu de Wario, vous pouvez télécharger une démo gratuite sur l’eShop. N’oubliez pas de consulter également notre revue Nintendo Life.

Plus tôt cette semaine, une bague pour smartphone Legend of Zelda a été dévoilée pour la boutique My Nintendo en Europe.