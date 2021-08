Il existe une alternative à l’iMac : ce All in One de MSI ne coûte que 804 € et dispose d’un Intel Core i7 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez besoin d’un nouvel ordinateur et que vous en voulez un qui prend peu de place, les All in One sont une bonne option, bien qu’il existe peu d’options compétitives à vendre, à quelques exceptions près.

Qu’aujourd’hui l’iMac d’Apple soit le tout-en-un de référence est quelque chose de plus qu’évident, et c’est que le nouveau modèle avec le processeur M1 est une étape importante dans la conception et les performances, même s’il est également vrai que son prix est prohibitif.

Heureusement, et malgré le fait qu’il y ait relativement peu de variété dans le secteur AiO, il y a Il existe d’autres modèles tout-en-un avec Windows 10 et une puissance plus que suffisante. C’est le cas du MSI Pro 24X, qui est désormais réduit à 804 € sur Amazon.

Cet ordinateur de type All in One possède un Intel Core i7 de 10e génération, ainsi qu’un SSD et un écran Full HD 24″, c’est donc un ordinateur assez complet à tous égards.

Doté d’un processeur Intel Core i7 et de 16 Go de RAM, il peut faire tourner n’importe quelle application Windows à revendre, éclipsant l’iMac en ce sens, tout en économisant certaines distances.

Il existe peu de modèles Windows 10 aussi puissants que celui de MSI, puisque la plupart des AiO sont constitués de modèles à faible coût avec des fonctionnalités discrètes, bien que très compétitifs en prix.

Outre des caractéristiques techniques qui se démarquent en termes de fluidité, il présente également un design ultra-compact, avec une épaisseur réduite pour les 24 pouces que mesure son écran, qui a d’ailleurs une résolution Full HD.

Avec cette taille, il est idéal pour travailler à la maison, car quand inclure tous les composants dans votre châssis d’affichage (d’où le nom All in One) aide à réduire la quantité de câbles et d’accessoires répartis sur le bureau, l’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs parient sur ces ordinateurs.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Voici quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Voici ses principales caractéristiques :

Taille de l’écran : 24″ Résolution : Full HD Poids : 4,44 kg Processeur : Intel Core i7-10510U Carte graphique intégrée : Intel HD Graphics Mémoire RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD Système d’exploitation : Windows 10

Comme presque toujours sur Amazon Espagne, la livraison est gratuite partout en Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime. Cela dit, vous pourriez être intéressé à vous inscrire au mois d’essai gratuit sans permanence pour recevoir l’achat dès que possible.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.