Il existe une application Google populaire que vous devriez cesser d’utiliser dès maintenant

L’une des choses les plus cool à propos de Google est que la société n’a aucun scrupule à lancer de nouveaux services et applications dans le but de voir ce qui colle. C’est agréable, après tout, de voir une entreprise aussi grande que Google prête à prendre des risques. L’inconvénient de cette approche, cependant, est qu’elle peut souvent conduire à une gamme de produits alambiquée. En effet, c’est quelque chose que nous avons vu avec l’approche de Google en matière de messagerie au cours des dernières années. De GChat et Google Chat à Google Hangouts et Allo, l’historique des applications de messagerie de Google est carrément déroutant.

À ce stade, il convient de mentionner qu’une autre application de messagerie Google est sur le point de fermer bientôt. Cette fois, nous parlons de Google Hangouts. J’ai Google Hangouts sur mon téléphone depuis des années, mais l’application n’est malheureusement pas longue pour ce monde.

Google Hangouts est sur le billot depuis un certain temps

À tout le moins, la disparition de Google Hangouts ne devrait surprendre personne. En fait, les rapports selon lesquels la version classique de Google Hangouts devait être fermée s’étendent jusqu’en 2018.

Google démarre les utilisateurs du service

Google souhaite que les utilisateurs migrent vers Google Chat. À son tour, la société a commencé ces dernières semaines à éliminer les utilisateurs connectés. À leur tour, les utilisateurs concernés ne peuvent pas utiliser le service ou même recevoir des notifications. Et bien qu’il existe une solution de contournement permettant aux utilisateurs de rejoindre Hangouts, l’écriture est clairement sur le mur. Bref, si vous êtes un utilisateur de Google Hangouts, vous feriez bien d’arrêter d’utiliser l’application et de passer au Chat.

Google prend la transition au sérieux

Encore une fois, Google Hangouts est en voie de disparition depuis un certain temps maintenant. Pourtant, Google prend enfin au sérieux sa suppression progressive une fois pour toutes. À ce stade, si vous accédez au site Web Hangouts de Google, un message s’affiche en haut :

Hangouts est remplacé par Google Chat Vos conversations de l’année dernière sont déjà dans le chat, et les conversations plus anciennes seront disponibles plus tard

Les avantages de l’utilisation de Google Chat

Google écrit que Google Chat possède de nombreuses fonctionnalités familières de Hangouts ainsi que quelques extras. Certaines fonctionnalités supplémentaires incluent l’envoi dans la boîte de réception, une recherche plus rapide, des réactions emoji et des réponses suggérées.

Google écrit également que Chat permet aux utilisateurs de « planifier plus facilement avec d’autres des objectifs et des intérêts similaires, de partager et de collaborer sur des fichiers et d’attribuer des tâches pour aider tout le monde à rester sur la même longueur d’onde ».

Au-delà de cela, Google ajoute que Chat dispose d’une protection intégrée contre le phishing, similaire à ce qui est déjà disponible avec Gmail.

Et une fois que vous avez effectué le changement, Google écrit : “Pour assurer une transition en douceur, nous vous aiderons à migrer automatiquement vos conversations Hangouts, ainsi que les contacts et l’historique enregistré.”