il existe une conception génétique contre la neurodégénérescence

16/08/2021 à 18:18 CEST

Un programme génétique protège les neurones de la dégénérescence : une nouvelle recherche à l’Université de Bonn en Allemagne a découvert des gènes chez les mouches des fruits qui ont apparemment une fonction similaire chez l’homme. Ces gènes répondent à un programme visant à éviter la neurodégénérescence, qui apparaît à partir de pathologies spécifiques ou dues aux processus de vieillissement cérébral eux-mêmes.

Selon les scientifiques, la kinase WNK régule et soutient un processus qui protège les neurones. En même temps, il inhibe au moins deux autres protéines qui jouent un rôle important dans la neurodégénérescence. L’étude a récemment été publiée dans la revue Neuron.

Le mécanisme génétique activé pour prévenir la neurodégénérescence était auparavant inconnu, mais les chercheurs soutiennent qu’il est présent depuis des centaines de millions d’années, à la fois chez les insectes étudiés et chez l’homme. Il s’agit d’un mécanisme génétique qui contrôle le développement neuronal et génère en même temps un protection contre les processus neurodégénératifs.

Selon des spécialistes allemands, cette découverte pourrait être un point de départ pour le développement de nouvelles stratégies pharmacologiques contre différentes maladies qui multiplient la mort neuronale, comme la maladie d’Alzheimer. De plus, il pourrait être amélioré pour créer un système de protection contre la neurodégénérescence causée par le processus de vieillissement, retardant ainsi ses symptômes.

Mort neuronale

La neurodégénérescence pourrait être définie comme un processus impliquant le déclin progressif des fonctions neuronales et, en fin de compte, la mort neuronale. Le processus indiqué peut être normal tout au long du vieillissement naturel, apparaissant dans ce cas progressivement et sans trop compromettre les fonctions cérébrales, ou être motivé par des maladies neurodégénératives qui accélèrent radicalement la détérioration des capacités cognitives de base.

La neurodégénérescence il implique à la fois les cellules fondamentales du tissu nerveux ainsi que les neurones et autres composants qui agissent dans les régions internes du cerveau, réduisant ainsi l’efficacité des processus de conduction, de circulation et de traitement de l’information dans différentes zones cérébrales. Par conséquent, la synapse neuronale est fortement affectée : sans elle, il n’y a pas de communication ni d’échange d’informations entre les neurones.

Des protéines contre la neurodégénérescence

Sur la base des dispositions d’un communiqué de presse, le WNK kinase semble faire partie d’un réseau génétique régulateur qui contrôle à la fois la formation de neurones au cours des stades de développement et la dégénérescence des connexions neuronales chez les animaux adultes. Une kinase est une enzyme qui “colle” certains composants chimiques à d’autres protéines, contrôlant ainsi leur activité selon le “plan génétique” qui est réalisé dans chaque cas.

Dans le même temps, les chercheurs ont découvert que la kinase WNK affine un paramètre génétique encore inconnu qui vise à ajuster l’équilibre entre protection et dégénérescence neuronale. Les deux processus sont essentiels au fonctionnement du cerveau, mais le mécanisme est prêt à agir lorsque la mort neuronale devient excessive à un certain stade.

S’il était possible de découvrir chaque détail de ce programme génétique, la science disposerait d’un nouvel outil pour retarder voire arrêter un jour la mort neuronale causée par des processus neurodégénératifs. Le jour viendra-t-il où les êtres humains pourront profiter d’un cerveau éternellement jeune?

Référence

La morphogenèse et la maintenance des axones nécessitent une fonction de sauvegarde évolutive conservée des kinases Wnk antagonisant Sarm et Axed. Azadeh Izadifar et al. Neuron (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1016/j.neuron.2021.07.006

photo: une enzyme serait directement impliquée dans les processus de développement et de mort neuronale, mais pourrait jouer un rôle central dans le retard de la neurodégénérescence. Crédit : Gerd Altmann sur Pixabay.