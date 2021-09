Il existe une nouvelle norme dans les écrans d’ordinateurs portables que vous devez connaître

La Video Electronics Standards Association (VESA) vient d’annoncer une nouvelle norme pour les écrans auto-émissifs comme OLED et Micro LED qui nécessite une luminosité de crête plus élevée pour gagner que les normes précédentes.

La nouvelle norme s’appelle DisplayHDR 600 True Black et il s’agit d’une évolution des normes True Black VESA déployées pour les écrans OLED il y a quelques années.

Pour obtenir le badge, l’écran doit être capable d’atteindre une luminosité maximale de 600 nits tout en conservant ses niveaux de luminance de noir d’encre de 0,0005 nits. Auparavant, VESA avait créé les normes DisplayHDR 400 True Black et DisplayHDR 500 True Black qui nécessitaient chacune une luminosité maximale de 400 et 500 nits, respectivement. L’ajout de cette année place la barre plus haut.

A ce jour, Asus est le premier et le seul constructeur à proposer des produits répondant à ces exigences avec ses nouveaux ordinateurs portables Vivobook Pro 14, Vivobook Pro 14X et Vivobook 15. Ce sont, bien sûr, des ordinateurs portables et non des moniteurs, mais nous nous attendons à ce que ceux-ci arrivent à un moment donné à mesure que la fabrication d’OLED s’intensifie à l’étranger.

Écrans OLED vs LED-LCD : lequel devriez-vous acheter ?

En fin de compte, la réponse à savoir si vous devez débourser pour un ordinateur portable OLED dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous envisagez d’utiliser votre ordinateur portable comme principal appareil de visionnage de films, alors, oui, il est logique d’opter pour un écran OLED plus cher. Si vous êtes un joueur et que vous souhaitez des taux de rafraîchissement soyeux et fluides, vous devriez probablement opter pour un écran LED-LCD à 144 Hz qui facilitera des fréquences d’images plus rapides.

Il y a aussi la question du prix et de la disponibilité. Tous les ordinateurs portables n’offrent pas d’écran OLED – bien que la plupart des modèles les plus populaires comme le HP Spectre x360, le Dell XPS 13 et le Razer Blade 15 le fassent – et ceux qui sont proposés à un prix légèrement plus élevé que leurs homologues à écran LED-LCD.

Enfin et surtout, vous devez tenir compte de l’environnement de visualisation et de votre niveau de luminosité optimal. Si vous avez besoin de quelque chose de plus lumineux pour faire face à une fenêtre ouverte dans votre bureau, un écran LED-LCD certifié DisplayHDR 1000 aura plus de sens qu’un ordinateur portable DisplayHDR 500 True Black. Si vous avez un peu plus de contrôle sur l’éclairage de la pièce et que vous pouvez vraiment apprécier les niveaux de noir, alors l’aiguille revient à OLED.

Que vous recherchiez le meilleur ordinateur portable, le meilleur moniteur ou même le meilleur téléviseur OLED, nous avons des guides qui peuvent vous aider.

Par PC Gamer