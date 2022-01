Il fait l’objet d’une enquête si le château de l’accident de Mislata a rempli la sécurité

01/06/2022 à 07:42 CET

Ignacio Cabanes

Enquêtes sur la tragédie du château gonflable de Mislata, qui La vie d’une fillette de huit ans a été réclamée et une autre sur quatre est toujours dans un état grave à l’hôpital clinique avec une blessure à la tête, concentrez-vous sur la détermination si l’accident causé par une forte rafale de vent pourrait être évitée et le degré de responsabilité de la personne en charge de l’installation de la foire, ainsi que l’éventuelle responsabilité subsidiaire du conseil municipal. Pour cela, le groupe Homicide de la Police nationale et des agents du scientifique sont retournés hier dans l’espace de foire installé sur la Plaza de la Libertad à Mislata, devenu mardi après-midi un lieu de cauchemar pour les enfants et les parents.

Dans les procès-verbaux municipaux il est précisé que l’attraction précitée, mesurant 11 mètres sur 7,5 mètres de long, doit être ancrée au sol ou, à défaut, maintenue par des contrepoids au sol.

Selon l’inspection effectuée par les policiers, il n’y a aucun signe qu’il était ancré par un quelconque type d’anneau au sol, mais il était maintenu par des cordes attachées à des éléments de contrepoids tels que des sacs. Lorsque les enquêtes seront terminées, la police enverra le rapport au tribunal d’instruction numéro quatre de Mislata en service lorsque l’accident s’est produit. Ce sera déjà devant les tribunaux, et il ne semble pas que ce sera un processus rapide, où il sera déterminé si la sujétion était suffisante et conforme à la réglementation établi ou si les faits constituent un crime d’homicide par imprudence.

Comme ce journal l’a appris, ce sont les mairies elles-mêmes qui interdisent aux forains de percer des trous dans le sol pour ancrer définitivement leurs attractions et établir ces éléments de contrepoids comme alternatives. C’est ici qu’intervient déjà l’ingéniosité de chaque forain pour fixer le château au sol. L’autre château gonflable qui était installé à quelques mètres du lieu de l’accident avait une lourde remorque qui empêchait le vent de la soulever.

En tout cas, même si les fixations étaient correctes, un fait que la Mairie de Mislata défend, cet après-midi-là, des rafales de vent de près de 60 kilomètres par heure ont été atteintes dans la ville de Valence et sa périphérie. Par conséquent, les enquêtes doivent également conclure si les châteaux gonflables auraient dû paralyser leur activité pendant l’après-midi, puisque la réglementation établit qu’ils doivent le faire lorsque des rafales de 38 km/h sont dépassées ; ou même s’il s’agissait d’un coup de vent ponctuel et imprévu qui a surpris les forains et les participants et qui a fini par provoquer un tragique accident.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas de viento superiores a los 30 km/h comenzaron minutos antes de las ocho de la tarde del martes en València y alcanzaron su pico, cerca de 60 km/h, a las nueve de la nuit. L’accident s’est produit à 20h15, alors qu’une dizaine d’enfants se trouvaient à l’intérieur. Outre les deux filles grièvement blessées, dont l’une est décédée la même nuit, sept autres mineures ont été soignées et transférées. En ce sens, il y a eu des forains qui ont fermé leurs attractions cet après-midi précisément à cause du vent dans d’autres villes comme Torrent, à 19h45.

Dans la lignée de ce que le maire de Mislata avait annoncé la veille, à l’aube de ce mercredi Le conseil municipal de Mislata a indiqué qu’il avait mis tous les documents administratifs à la disposition de la police nationale, en charge de l’enquête. du dossier sur l’installation « qui a certifié le montage des attractions de la foire ».

Cette documentation comprend les certificat d’inspection annuelle d’attraction, le certificat définitif des installations délivré par un ingénieur collégial fourni par la société qui gère le salon, l’assurance responsabilité civile, la déclaration responsable de l’activité, le projet et le plan d’urgence. Ces documents sont ceux établis par la législation qui réglemente l’installation de ce type d’activité.

De même, dans la nuit de l’incident et après que le vent eut emporté le château gonflable, le technicien industriel de la mairie de Mislata et la police locale elle-même ont inspecté l’appareil et « toujours par prudence et dans une première évaluation » ce mercredi ils ont expliqué que le gonflable « il répondait à toutes les exigences établies par la loi et était ancré en conséquence« . Cependant, l’enquête policière devra déterminer les faits », ont-ils indiqué.

Mislata décrète trois jours de deuil

Après le décès de la petite fille ce mercredi matin, le conseil municipal de Mislata a publié une déclaration de soutien à la famille, dans laquelle il a annoncé que a décrété trois jours de deuil pour le grave accident. « Nous adressons nos condoléances à la famille et aux amis de la jeune fille qui a perdu la vie, alors âgée de seulement 8 ans », précise le texte municipal. « Il n’y a pas de mots de consolation, un vrai drame. Un jour très triste pour Mislata », a déclaré le maire, Carlos Ferrnández Bielsa, via les réseaux sociaux. En parallèle, le consistoire a annoncé la suspension de toutes les activités municipales prévues jusqu’à vendredi inclus, parmi lesquelles figurait le défilé des Rois Mages, qui devait se tenir hier après-midi, à travers deux délégués différents et en trois itinéraires. Le soir même de l’incident, le maire Carlos Fernández Bielsa a déjà ordonné la fermeture de la foire, qui sera inactive pour le reste des jours d’ouverture.