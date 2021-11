« Il fait plus froid qu’avant »

17/11/2021 à 17:08 CET

Fernando Alonso et Lewis Hamilton Ils ont joué dans une saison 2007 convulsive, lorsque le Britannique a fait ses débuts en Formule 1 chez McLaren aux côtés de l’Asturien, qui a ensuite été proclamé double champion du monde avec Renault. Après cette année en tant que coéquipiers, ils ont tous deux blâmé la mauvaise gestion de l’équipe et leur propre compétitivité pour leurs frictions, mais ils ont maintenu une relation de respect et de cordialité. Maintenant, Ferdinand reconnaît qu’au fil des ans, ils se sont éloignés l’un de l’autre.

« Nous avons parlé en 2008, 2010 et 2011 et nous étions plus proches que jamais ces années-là, car nous avons compris qu’en 2007 nous n’étions pas très bien gérés par nos patrons. A cette époque nous étions à la fois jeunes et très compétitifs, la conclusion de 2007 était facile, le Nous nous respectons tous les deux et nous nous comprenons beaucoup « , a-t-il commenté Alonso dans une interview avec l’agence de presse Press Association.

« Maintenant, nous avons cette relation respectueuse, mais peut-être qu’elle est plus froide qu’avant. Nous avons des opinions différentes sur différentes choses et Lewis a un mode de vie différent de certains d’entre nous et c’est ce qui nous sépare », ajoute-t-il. Ferdinand.

D’autre part, Alonso estime qu’un combat pour la Coupe du monde entre deux pilotes et deux équipes différentes comme celle du passé l’a mis en vedette et Lewis et maintenant, il affronte l’Anglais avec Max Verstappen: « C’est bon pour le sport en général, nous aimons tous un vrai combat et non un combat artificiel entre deux coéquipiers. Mercedes a bien fait dans certaines courses et Red Bull dans d’autres, mais le combat va être décidé à Abu Dhabi et c’est ainsi que la Formule 1 devrait être », a-t-il ajouté.