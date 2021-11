Il fait toujours beau à Philadelphie obtient la première bande-annonce de la saison 15

Il fait toujours beau à Philadelphie a publié une nouvelle bande-annonce pour sa 15e saison à venir, qui sera diffusée le 1er décembre sur FXX à 22 h HE et diffusée le lendemain sur FX sur Hulu.

Sur la base du nouveau clip, on peut toujours compter sur Sunny pour être Sunny. Ils avaient déjà promis en 2020 que la sitcom scandaleuse aborderait COVID-19 dans les prochains épisodes, mais cette nouvelle bande-annonce passe plus de temps à taquiner des épisodes qui aborderont également le scandale sexuel de Jeffrey Epstein (via Frank, qui avait l’habitude de plonger sur son île), le Le scandale sexuel Harvey Weinstein (via Dee, qui dirige maintenant une clinique d’acteurs douteuse) et le scandale sexuel de l’Église catholique (via Mac, qui revient à investir son temps dans la religion). Le gang se rendra également en Irlande à un moment donné (parce que c’est une sitcom et que les épisodes de voyage sont une chose). Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Bien que la pandémie n’ait pas figuré en grande partie dans cette bande-annonce, il est prudent de supposer que l’épisode Sunny devrait être un point culminant de la saison. Les co-stars de Charlie Day et de la série Apple TV + de Rob McElhenney Mythic Quest – qui fait la satire des industries du jeu et de la technologie – ont rapidement adapté la comédie sur le lieu de travail en 2020 à la pandémie. Cette série n’avait pas un, mais deux spéciaux entre les saisons explorant, comme l’a dit McElhenney, « les difficultés pratiques et émotionnelles » de l’adaptation au travail à domicile puis du « retour à la normale ».

Sunny a été renouvelé jusqu’à la saison 18 l’année dernière, ce qui en fait la sitcom d’action en direct scénarisée la plus longue de tous les temps de l’histoire de la télévision.