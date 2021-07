Il fait toujours beau à Philadelphie : que regarder si vous aimez la comédie

Tu es le pire (2014 – 2015) (Hulu)

Une autre émission de FX (plus tard FXX), You’re the Worst, suit l’histoire d’un écrivain autonome nommé Jimmy et d’un responsable des relations publiques autodestructeur nommé Gretchen, qui tentent tous deux de tenter une relation aux côtés de leurs amis, Edgar et Lindsey. . Grâce à cela, cela a créé un cycle sans fin de folie et de beaucoup de plaisir.

Ce qui distingue vraiment You’re the Worst des autres sitcoms, c’est sa volonté de s’attaquer à des problèmes plus complexes, tout comme il fait toujours beau à Philadelphie l’a fait dans le passé, bien que dans une perspective plus comique. You’re the Worst a parlé de problèmes tels que la dépression clinique, le SSPT et bien plus encore. Bien que ce ne soit pas aussi sombre ou intelligent que certaines des autres comédies de cette liste, à mon avis, je pense toujours que cela vaut la peine de prendre votre temps.

Diffusez Vous êtes le pire sur Hulu.

Louez vous êtes le pire sur Amazon.