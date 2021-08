“Il faudra consulter le volcan là-bas”: Se souvenir de Sushma Swaraj – 5 fois, elle a gagné Internet avec des tweets pleins d’esprit

Au cours de son mandat en tant que ministre des Affaires étrangères de l’Inde, Swaraj a utilisé Twitter non seulement comme moyen de communication, mais aussi pour résoudre des griefs.

Le 6 août 2021 marque le deuxième anniversaire de la mort de Sushma Swaraj. Swaraj était connu comme un orateur éloquent et un parlementaire distingué. Elle était pleine de compassion et d’humour et est allée au-delà de l’appel du devoir pour aider les gens. Né le 14 février 1952 à Ambala dans l’Haryana, Swaraj était diplômé du Sanatan Dharma College, Ambala Cantt. et dis baccalauréats en droit de l’Université du Pendjab, Chandigarh. En 1973, elle a commencé à exercer en tant qu’avocate à la Cour suprême de l’Inde. Swaraj est entré dans la vie publique à un jeune âge et a remporté les élections à l’Assemblée législative de l’Haryana à l’âge de 25 ans en 1977 et est devenu ministre du Travail et de l’Emploi dans l’Haryana. Et à partir de là, elle n’a jamais regardé en arrière.

Au cours de son mandat en tant que ministre des Affaires étrangères de l’Inde, Swaraj a utilisé Twitter non seulement comme moyen de communication, mais aussi pour résoudre des griefs. Parfois, ses tweets pleins d’esprit et humoristiques ont apporté de la joie au visage des personnes en détresse. Jetons un coup d’œil à cinq de ses tweets qui ont gagné Internet :

Swaraj, en tant que ministre des Affaires étrangères, a secouru plusieurs citoyens indiens qui étaient piégés à l’étranger en raison de circonstances imprévues. Ainsi, elle a souvent été taguée dans des appels en détresse passés sur Twitter. Une fois, un Indien basé en Malaisie a exhorté Swaraj à aider à renvoyer son ami en Inde. Il a été brutalement trollé pour avoir écrit un anglais plein d’erreurs grammaticales. Cependant, Swaraj a non seulement veillé à ce que son ami obtienne l’aide souhaitée, mais l’a également sauvé des trolls.

En réponse à son tweet, Swaraj a déclaré : « Il n’y a pas de problème. Après être devenu ministre des Affaires étrangères, j’ai appris à suivre l’anglais de tous les accents et de la grammaire.

There is no problem. After becoming Foreign Minister, I have learnt to follow English of all accents and grammar. https://t.co/2339A1Fea2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 11, 2019

Ainsi, lorsqu’un leader est facilement disponible et connu pour aider les gens en s’écartant même du chemin, il / elle est également susceptible de recevoir des demandes insensées. Une fois, un homme lui a demandé de l’aide via Twitter tout en se plaignant de son réfrigérateur défectueux.

« Frère, je ne peux pas vous aider en matière de réfrigérateur. Je suis très occupée avec des êtres humains en détresse…”, a-t-elle tweeté.

Brother I cannot help you in matters of a Refrigerator. I am very busy with human beings in distress. https://t.co/cpC5cWBPcz — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 13, 2016

Un autre homme l’avait taguée dans un tweet se plaignant de problèmes avec sa nouvelle voiture. À cela, Swaraj a répondu avec humour : « Je suis vraiment désolé. Veuillez apporter votre voiture à un atelier.

I am so sorry. Please take your Car to a workshop. https://t.co/J9fFlTyTYh @babuenterprises — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 9, 2016

Un maniaque du voyage lui a un jour demandé si voyager à Bali était sûr ? À ce moment-là, des éruptions volcaniques s’étaient produites en Indonésie. À son étrange question, Swaraj a répondu : « Je vais devoir consulter le volcan là-bas. »

I will have to consult the volcano there. https://t.co/bv2atzWtZg — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 8, 2018

Une fille a demandé un jour à Sushma Swaraj que sa belle-famille reporte le mariage car elle n’obtient pas de visa. À cela, Swaraj a dit: “Oh !…………… Je peux aider votre Sasuraal Walas avec un visa indien afin qu’ils n’aient pas à reporter davantage le mariage.”

Oh !…………… I can help your Sasuraal Walas with Indian Visa so that they don't have to postpone the wedding any further. https://t.co/JxTuD7Anku — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) April 3, 2019

Ce ne sont là que quelques anecdotes intéressantes que Sushma Swaraj a laissées sur Twitter pour que nous nous en souvenions.

