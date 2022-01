Il faudra encore un mois avant que votre Pixel 6 puisse tirer pleinement parti de votre nouveau Pixel Stand

La charge « super rapide » ne sera pas disponible avant la mise à jour de janvier – qui pourrait arriver tard

Google a peut-être commencé à vendre son nouveau Pixel Stand de deuxième génération il y a quelques semaines, mais votre Pixel 6 ne pourra en fait pas en profiter pleinement pendant un peu plus longtemps. Depuis que la mise à jour de décembre a été retirée, la fonctionnalité de charge sans fil rapide jusqu’à 23 W ne sera pas fournie au Pixel 6 ou 6 Pro avant la mise à jour de janvier.

Cette mise à jour n’arrivera probablement pas non plus dans les délais habituels. Google s’est couvert avec un langage « fin janvier » concernant le déploiement. Si vous n’êtes pas au courant, Google a dû retirer la mise à jour de décembre en raison de problèmes de connectivité et d’appels, et la mise à jour de janvier devrait apparemment arriver avec un calendrier possible plus large.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Il n’est pas clair non plus si la mise à jour de décembre incluait réellement la fonctionnalité avant son retrait. Le propre journal des modifications de Google n’en fait aucune mention que nous puissions voir, à moins qu’il ne se cache sous « Améliorations générales pour le chargement sans fil dans certaines conditions » ou « Améliorations pour la détection de l’alignement sur Pixel Stand dans certaines conditions ». Que ce soit là ou non, comme initialement promis, Google nous assure que la fonctionnalité sera livrée aux Pixel 6 et 6 Pro dans la mise à jour de janvier.

Google indique que les versions d’appareils exécutant SQ1D.211205.016.A1 (la mise à jour de décembre, à notre connaissance) et SQ1D.220105.xxx ou une version plus récente seront nécessaires pour une fonctionnalité de charge rapide complète sur les nouveaux supports Pixel de deuxième génération.

Résoudre le problème de saisie tactile du Pixel 6 avec cette solution de contournement

J’espère que vous ne vous souciez pas trop des services d’accessibilité

Lire la suite

A propos de l’auteur

Ryne Hager (2874 articles publiés)



Apparemment un rédacteur en chef, en réalité juste un mec bavard qui creuse dans la technologie, aime Android et déteste les pratiques anticoncurrentielles. Son seul regret est de ne pas avoir acheté de Nokia N9 en 2012. Envoyez des conseils ou des corrections par e-mail à androidpolice dot com.

Plus de Ryne Hager