Il faudra peut-être encore un an avant de voir le Starliner de Boeing transporter un équipage – .

Si vous n’êtes pas au courant de la saga du Starliner de Boeing, permettez-moi de vous mettre au courant. La NASA a embauché Boeing et SpaceX pour produire des vaisseaux spatiaux capables d’équiper qui lui permettraient d’envoyer des astronautes à la Station spatiale internationale. C’est ce qu’on appelle le programme d’équipage commercial et, bien que SpaceX ait eu sa juste part de retards et de revers, il a finalement livré sa capsule Crew Dragon à la NASA en 2020. Le vaisseau spatial a terminé deux missions de test, puis une mission officielle vers l’ISS, mais le Starliner de Boeing a encore pour même terminer un voyage sans équipage. C’est une situation troublante pour la NASA et Boeing, d’autant plus que la première tentative de mission sans équipage vers la station spatiale a obligé Starliner à abandonner avant même de se rendre au laboratoire en orbite.

Tous les yeux sont rivés sur Boeing pour qu’il fasse tout ce qu’il peut pour terminer le Starliner et le livrer à la NASA, même s’il a déjà des années de retard. Des vols ont été programmés et retardés à maintes reprises, et il semble maintenant que le calendrier le plus optimiste pour le vaisseau spatial mettrait un vol d’essai avec équipage au début de 2022 au plus tôt.

Comme le rapporte Ars Technica, le long silence qui a suivi la dernière mise à jour de Boeing sur Starliner a été assourdissant. La société a publié une vague mise à jour début mars pour offrir à tout le monde une idée générale du moment où Starliner pourrait effectuer son vol d’essai orbital. Avant cet avis, la date de lancement était prévue début avril. Maintenant que début avril est arrivé et reparti, il appartient à Boeing de briser le silence et de révéler ce qu’il pense être un calendrier raisonnable pour que Starliner soit terminé et prêt pour l’espace.

Le rapport d’Ars Technica prend en compte le calendrier actuel des vols vers l’ISS et, sur cette base, il semble que le vol d’essai sans équipage aura probablement lieu au plus tôt fin juillet, ce qui pousserait le vol d’essai avec équipage jusqu’en 2022. à moins que quelque chose de vraiment miraculeux ne se produise. Le site Web cite également des sources anonymes qui parient également sur une date de lancement 2022, donc les chances que nous voyions Starliner transporter l’équipage d’ici la fin de 2021 sont minces, ce qui est généreux.

C’est une situation malheureuse pour Boeing mais aussi pour la NASA, car l’agence spatiale a désespérément besoin de moyens fiables pour amener ses astronautes dans l’espace sans avoir à acheter des sièges sur des fusées russes. Il a actuellement le Crew Dragon, mais avoir plus d’une option garantirait un flux constant de scientifiques vers l’ISS avec de la place pour une option de sauvegarde en cas de défaillance. Boeing n’a pas encore tenu ses promesses à la NASA et c’est une énorme déception, d’autant plus que le programme Starliner a déjà rapporté à l’agence spatiale bien plus de 4 milliards de dollars.

