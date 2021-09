“Il faudrait débattre qui paie les joueurs quand ils sont avec des équipes nationales”

22/09/2021 à 11h54 CEST

Le président de l’Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marin, revendiqué ce mercredi “sujet à débat” qui paie les salaires des footballeurs lorsqu’ils sont avec leurs équipes nationales et était favorable à la limitation des dates FIFA entre quatre et six semaines par an, avec un mois de congé “obligatoire”.

“Il faudrait débattre qui paie les salaires des joueurs pendant le temps qu’ils sont avec leurs équipes nationales. Tous les clubs souffrent pour atteindre l’équilibre des comptes à la fin de la saison et ce que nous percevons, c’est que tous les jours là-bas sont des organisations qui veulent organiser plus de matchs pour générer plus de ressources “, a déclaré le leader du forum ‘World Football Summit’.

Lors de la première séance de ce forum de deux jours qui s’est tenu au stade de l’Atlético, le Wanda Metropolitano, le plus grand actionnaire du club a exprimé l’avis que les propositions de modifier le calendrier international de la FIFA, comme la tenue de la Coupe du monde tous les deux ans, ” heurte-t-on cent pour cent “avec les intérêts des clubs.

“Je pense qu’il y a une donnée objective, la condition physique d’un footballeur. Soumettre un joueur au cours d’une saison à plus de 55 ou 60 matchs me paraît scandaleux. Nous vivons une période de dispute sur les compétitions entre les institutions, les organisations, la FIFA, l’UEFA, la Fédération (espagnole) avec la Liga, qui ne fait que causer des dommages importants et peut-être irréversibles à ceux du milieu », a déclaré le premier dirigeant de l’Atlético. .

Gil Il a donné comme exemple que, lors de la prochaine date de la FIFA en octobre, le club madrilène laissera avec ses équipes nationales plus de 15 joueurs. “Comment vont-ils venir, je suppose fatigués, j’espère pas blessés.”

Pour cette raison, le leader de l’équipe espagnole a proposé de mettre en place “quatre, cinq ou six semaines” par an pour les matches des compétitions des équipes nationales.

“Je serais un supporter de quatre, cinq ou six semaines au cours desquelles nous dirions ‘les joueurs sont à vous’, ferions une compétition de neuf mois et demi pour les ligues nationales et au niveau européen, et partirais un mois et demi pour les institutions, et contraint à un mois de repos. Un joueur a besoin de repos, s’il ne lui est pas impossible de performer », a ajouté le PDG de l’Atlético de Madrid.