22/11/2021 à 21:20 CET

L’entraîneur de l’équipe espagnole de basket-ball, Sergio Scariolo, affronte le premier match contre la Macédoine en vue de la Coupe du monde avec la même prédisposition que s’il s’agissait d’un autre rival, car « il faut affronter des rivaux qui jouent et le font bien ».

Scariolo a fait ces déclarations à Guadalajara, où l’équipe doit effectuer ses premiers entraînements afin de se qualifier pour la Coupe du monde 2023, et où il a précisé qu’il ne lui restait plus qu’à se préparer. « bien » d’affronter la Macédoine puis la Géorgie et l’Ukraine. « Et à partir de là, nous verrons ce que nous devons faire dans la prochaine fenêtre », a-t-il ajouté.

L’entraîneur était satisfait de l’équipe qu’il a, après avoir souligné aux questions des médias qu’il s’agit d’une phase de changement de génération avec de nombreux nouveaux joueurs, et c’est presque comme si « ils étaient partis de zéro », sachant qu’il y a « beaucoup d’équipes qui avoir, théoriquement, plus de force et plus d’expérience & rdquor;.

Les tests commencent

Quant aux joueurs qu’il a, il a souligné que « certains d’entre eux ont déjà prouvé qu’ils faisaient partie de l’équipe », comme il y en a d’autres qui veulent qu’ils « Commencez à tester le climat et les concepts de l’équipe nationale au cas où à un moment donné vous deviez les utiliser & rdquor;.

« Ceux qui sont revenus ont déjà montré qu’ils contrôlent le niveau et qu’ils peuvent parfaitement concourir, car ils l’ont déjà fait », a condamné le sélectionneur italien. Scariolo considère que pour se qualifier pour le championnat de la muRien n’est nécessaire « des gens qui ont des espoirs, des attentes et des illusions ».