Il faut affronter honnêtement l’échelle, la propagation et la profondeur du COVID-19, déclare Azim Premji lors d’une conférence RSS

Premji a ajouté que dans les villages et ceux qui vivent dans la pauvreté, non seulement la pandémie, mais les effets économiques dévastent également la vie des gens. PTI

L’industriel Azim Premji a déclaré que la crise du COVID-19 pouvait être abordée avec les fondements de la science et de la vérité. Il a déclaré que l’ampleur et la propagation de la pandémie devaient être acceptées avec sincérité. Premji parlait lors de la série de conférences «Positivity Unlimited» organisée par l’équipe de réponse Covid liée au RSS. La série de conférences est diffusée chaque jour sur le Doordarshan National. S’exprimant pendant le programme, le philanthrope et fondateur de Wipro a déclaré que tout d’abord, la nation doit agir avec la plus grande rapidité sur tous les fronts et que ces actions doivent être basées sur une bonne science.

«La volonté d’accepter et de confronter la vérité est au cœur de l’idée d’une bonne science. Nous devons donc affronter cette crise, son ampleur, sa propagation et sa profondeur en toute honnêteté. La science et la vérité sont les fondements sur lesquels nous pouvons lutter contre cette crise et faire en sorte qu’elle ne se répète pas, a déclaré Premji.

L’ancien président de Wipro a déclaré que le pays doit se rassembler en éliminant toutes les différences car la compréhension de cette situation nécessite une unité d’action.

Premji a également appelé tout le monde à se rassembler pour aider les sections économiquement plus faibles. «Nous devons être absolument concentrés sur le sort des plus vulnérables… Toutes nos actions doivent donner aux vulnérables la priorité qu’ils méritent», a-t-il déclaré.

Premji a ajouté que dans les villages et ceux qui vivent dans la pauvreté, non seulement la pandémie, mais les effets économiques dévastent également la vie des gens. Il a appelé à une restructuration de la société et de l’économie de manière à ce que la nation n’ait pas ce genre d’iniquité et d’injustice.

Il a exhorté tout le monde à se rassembler et à faire les choses nécessaires à cette heure.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.