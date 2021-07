“Il faut aller avec tout aux Jeux et concourir au maximum”

18/07/2021 à 18:56 CEST

Après deux ans de parcours pour surmonter une blessure et à 41 ans, le 4e d’Espagne regarde « avec beaucoup d’enthousiasme que le moment arrive & rdquor ;. Aller à Tokyo”c’était l’un de mes défis, surtout avec ce processus de blessure que j’ai eu, à deux ans des pistes “, assure Pau, quelques heures avant le match contre les Etats-Unis.

“Être et participer à mes cinquièmes Jeux Olympiques a été l’une de mes motivations, le moteur qui m’a poussé à continuer à travailler. Peu de gens ont réussi dans notre pays. En basket-ball, il y a Juan Carlos, qui a également concouru pour eux & mldr; J’ai vraiment hâte d’avoir le temps, d’aider l’équipe et j’espère que nous pourrons obtenir un bon résultat & rdquor ;.

Le « 4 » historique des valeurs espagnoles avec sa perspective qui « Gagner les Jeux Olympiques, une médaille olympique, ce n’est pas du tout facile. Les grandes équipes partent, tout le monde veut gagner, bien faire, donner de la joie à son pays. Et il faut lui donner le crédit qu’il a & rdquor ;.

Avec envie et enthousiasme

A deux pas de Tokyo, il assure que “Nous partons avec enthousiasme, avec enthousiasme et avec humilité, et j’espère que les choses se passeront bien pour nous. Nous avons une bonne équipe, comme c’est habituellement le cas dans notre cas, et nous allons essayer profiter d’une occasion unique, de jouer les Jeux Olympiques, vous ne savez jamais combien vous allez en jouer, vous devez donc tout mettre en œuvre et concourir au max & rdquor ;.

Dans la dernière ligne droite de sa longue et brillante carrière d’athlète professionnel, Pau est clair que « Chaque étape de la vie a sa beauté et son côté positif et ils doivent savourer chacune d’entre elles. Maintenant, je suis dans mes dernières années en tant que joueur et ils transmettent des connaissances, agissent en tant que mentor et n’ont peut-être pas autant d’importance sur le terrain en tant que joueur en termes de productivité que j’ai pu l’avoir dans le passé, mais il il est temps de passer le flambeau, le relais. Tout est un cycle dans la vie et je profite de cette facette, pour inspirer et motiver les jeunes qui viennent avec force comme je l’étais à l’époque & rdquor;

Bref, après tant d’années et de succès «Je me sens très privilégié d’avoir joué tant d’années et de continuer à ce niveau après la tournée que j’ai eue. Il y a eu beaucoup de championnats, beaucoup d’aventures et la plupart d’entre elles se sont très bien terminées. Je suis satisfait du travail accompli et des groupes dont j’ai fait partie & rdquor;, a-t-il conclu.