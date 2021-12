« Il faut arrêter de spéculer sur les connexions renouvelables »

14/12/2021 à 11h58 CET

Jorge Heras Pasteur

L’homme de Teruel Rafael Mateo Alcalá (Alcañiz, Teruel, 1959) est à la tête d’Acciona Energía depuis 2010, l’une des plus grandes entreprises au monde dans le secteur des énergies renouvelables. Son parcours incarne la transition énergétique puisqu’il débute sa carrière professionnelle à la centrale au charbon d’Andorre, propriété d’Endesa, d’abord en tant que stagiaire puis en tant que directeur pendant plusieurs années. Le Collège Officiel des Ingénieurs Industriels d’Aragon lui remet ce mardi le Diplôme d’Honneur, la plus haute distinction de l’institution.

Quel souvenir gardez-vous de votre voyage dans la centrale électrique en cours de démolition ?Il y a longtemps de ça. J’ai commencé à 22 ans, je viens de terminer mon diplôme. C’était l’industrie la plus importante et la plus avancée technologiquement à l’époque en Aragon, avec General Motors.Êtes-vous toujours lié à Teruel?Oui, à Alcañiz, j’ai une maison, une famille et des amis. Je vais avec un peu d’assiduité, à Pâques ou aux courses de Motorland.Comment voyez-vous le processus de transition juste dans la région ?Une transition est un mouvement, quitter une situation pour en arriver à une autre, ce qui implique de jeter les vieilles choses et de les changer pour qu’elles soient meilleures. Personne ne déménage dans un pire endroit. Mais il faut le faire rapidement. Vous ne pouvez pas vous arrêter à mi-chemin et repenser quoi faire. C’est dramatique. C’est peut-être ce qui nous est arrivé dans la transition énergétique en Espagne, qu’on a bien commencé mais qu’on s’est arrêté longtemps et maintenant il faut courir. La preuve la plus claire est que nous sommes encore tellement dépendants du gaz que nous importons aux prix exorbitants que d’autres déterminent. L’important dans une transition est d’être clair sur l’endroit où vous voulez commencer, où vous voulez aller et à quelle vitesse.Aller vite signifie-t-il accélérer le déploiement des énergies renouvelables ?Sans doute. La transition doit se faire vers une économie décarbonée. Pour plusieurs raisons. Le monde entier a déjà pris la décision que les émissions de carbone produites par l’homme dans l’atmosphère génèrent un changement climatique, qui a un coût inabordable pour la société. Pour cela, nous avons besoin d’une électrification basée sur des sources renouvelables, qui sont les seules qui soient les nôtres, indigènes, prévisibles en prix et à long terme.Que pensez-vous du concours andorran des énergies renouvelables ?Andorre avait un atout il y a 40 ans qui étaient les mines de charbon, aujourd’hui disparues. Aujourd’hui son atout est le raccordement au réseau de 1 200 mégawatts, qu’il faut bien utiliser. Le concours est intéressant car il n’est pas pour le prix mais pour la contribution à l’emploi, la création de valeur dans le territoire et la contribution industrielle. Chez Acciona, nous disons depuis longtemps qu’il ne faut pas parler du prix de l’énergie, mais de sa valeur.Acciona a annoncé qu’elle allait soumissionner, avec quel projet ?Nous le ferons avec un projet attractif qui, nous l’espérons, pourra ajouter les points pour se voir attribuer au moins une partie de la puissance.Ce modèle d’allocation doit-il être répliqué dans les nœuds d’accès au réseau qui sont libérés ?C’est un modèle bien posé. Je vois bien que l’allocation des nœuds se fait en essayant d’éviter la spéculation que certaines entreprises ont pratiquée lorsqu’il s’agit de capturer les connexions.Le rejet des énergies renouvelables augmente dans les zones rurales.Je le vois mal car les renouvelables sont celles qui doivent résoudre la transition et l’indépendance nécessaires vis-à-vis des énergies fossiles que nous importons. Je veux comprendre que les projets mal planifiés et les entreprises qui ont une approche inadéquate des territoires sont rejetées. Acciona n’arrive pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais cherche une relation de voisinage à très long terme. Nous ne sommes pas des développeurs spéculatifs essayant d’obtenir des papiers puis de les revendre. Ceux qui réussissent ne devraient pas avoir d’opposition.Les bénéfices qu’ils apportent au territoire sont-ils suffisants ?Je crois que oui. En plus de la valeur collective, seuls les impôts locaux et les loyers du terrain s’élèvent à cinq euros par mégawattheure, soit 10 % du revenu.Quels sont les projets d’investissement d’Acciona en Aragon ?Nous exploitons près de 900 mégawatts de puissance dans les centrales hydroélectriques des Pyrénées. Maintenant, nous promouvons des parcs éoliens, comme celui de Pedregales que nous construisons à Loscos (Teruel) et nous avons également des projets d’hydrogène et de photovoltaïque flottant dans les réservoirs que nous gérons à Huesca.