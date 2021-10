« Il faut aspirer à gagner la Ligue et la Ligue des Champions »

29/10/2021

Le à 21:49 CEST

L’entraîneur du Barça, Jésus Velasco, Cela a été montré Très satisfait du jeu présenté par votre équipe dans ce Tour principal de la Ligue des champions disputé à la Zalgiris Arena, après avoir inscrit trois buts retentissants contre le Biélorusse Viten Orsha (5-1), Levante (2-9) et l’hôte Zalgiris (1-7).

« Tout s’est très bien passé, car nous sommes venus avec le souci d’affronter des équipes compliquées, comme surtout Levante, mais Nous l’avons très bien résolu, avec beaucoup d’envie, très connecté« , a valorisé récemment la rencontre à Barça TV.

« Même aujourd’hui, ce n’était pas un match facile du point de vue de la motivation, mais Le but qu’ils ont marqué tout de suite s’est bien passé pour nous, car les joueurs ont compris que c’était un match qu’il fallait gagner en tant que professionnels et parce que nous défendons un grand club.« , a ajouté Velasco, très fier de la performance des blaugranas.

» EFFORT SUPPLÉMENTAIRE «

« Ils ont joué le classement, mais nous avons montré pourquoi nous étions ici et il faut apprécier cet effort supplémentaire que les joueurs ont fait. Dans ces types de matches, il y a un risque élevé de blessure, car les joueurs pensent déjà aux matches de la semaine prochaine et ils n’ont pas la tension de la compétition, donc c’est aussi dangereux », a-t-il reconnu. Velasco.

« Nous avons gagné et nous sommes heureux à cause de la bonne image, et parce que nous avons continué avec la progression du jeu de l’équipe », a commenté l’entraîneur barcelonais avant d’être interrogé sur l’importance du jeu exhibé dans cette Champions « tour principal ».

« L’Europe est toujours importante et il faut tout faire pour aspirer à remporter les deux titres, la Ligue et la Ligue des Champions », a déclaré avant de conclure que « nous savons qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici ».