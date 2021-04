“Il faut croire au retour”

13/04/2021 à 15 h 55 CEST

Jurgen KloppL’entraîneur de Liverpool, a assuré qu’il fallait croire au retour contre le Real Madrid malgré le 3-1 qu’ils traînaient au match aller.

“Il n’y a pas grand-chose à perdre quand on a un 3-1, mais on doit essayer si on veut passer au tour. Ce n’était que le match aller du match nul. Pour moi, le résultat n’est pas aussi important que le la performance, l’important est que gagnons le match et jouons comme nous le savons. Avec la qualité de Madrid, nous devons défendre du mieux que nous pouvons, sinon le match aller passera. Je ne sais pas si nous aurons le retour , mais nous devons y croire », a-t-il déclaré. Klopp lors d’une conférence de presse.

“Tout le monde parle des retours du passé et de l’influence du public. Maintenant, nous devons créer notre propre atmosphère. Il est clair que c’est un problème supplémentaire, qu’il n’y a pas de fans sur le terrain. C’est un problème de plus”. il ajouta Klopp de jouer à Anfield à huis clos.

Les Blancs ont une fiche de 3-1 au match aller et se rendront à Liverpool ce mercredi, où les ‘Reds’ ont déjà vaincu Barcelone il y a trois ans un 3-0.

“Cela va être incroyablement difficile”, a-t-il déclaré. Klopp. “Je ne sais pas si quelqu’un peut empêcher le Real Madrid d’avoir des opportunités. Ils viennent de battre Barcelone dans un grand match, donc ils sont dans un bon moment. Nous devons être à 100% de notre meilleur niveau pour avoir une chance. J’en suis sûr. Nous essaierons. “

“Je suis sûr que Madrid sera à 100%. Ils ont des blessures, mais nous aussi, donc je ne pense pas que cela puisse être utilisé comme une explication”, a-t-il déclaré. Klopp, interrogé sur les pertes de l’équipe de Zinedine Zidane.