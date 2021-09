Il faut des discussions à trois étoiles sur le poids des médias sociaux sur les acteurs

D’un autre côté, cela peut être une entreprise énorme pour les acteurs qui travaillent. Rester pertinent est plus difficile que jamais. Chaque plate-forme de médias sociaux a des meilleures pratiques différentes. Comment choisissez-vous sur quoi concentrer votre temps et votre énergie ? Quand avez-vous une pause si vous devez passer votre temps en ville à renforcer votre présence sur les réseaux sociaux ?

Cela semble beaucoup, mais Hollywood est en constante évolution, et des acteurs comme Aurora Perrineau le prennent sans hésiter. Elle donne une performance exceptionnelle dans It Takes Three où les signaux sont croisés et les cœurs brisés, mais dans cette comédie romantique postmoderne, rien ne se passe exactement comme vous l’attendriez. C’est drôle avec quelques moments tristes mais très pertinents et nécessaires qui racontent une histoire réconfortante d’amitié et d’acceptation de soi.

Regardez la bande-annonce de It Takes Three ici. Le film est désormais disponible à la demande et en numérique. Il y a une décision de moins à prendre pour savoir quoi regarder ce soir.