Il faut deux victoires au jeu de l’année aux Game Awards

Capture d’écran : Hazelight

It Takes Two a remporté le titre de Jeu de l’année aux Game Awards 2021, battant des jeux comme Deathloop et Metroid Dread pour la première place.

Bien que la flopée d’« exclusivités mondiales ! » Vous pourriez peut-être penser le contraire, les Game Awards, également connus sous le nom d’E3 Part 2: Winter Break Edition de Geoff Keighley, visent ostensiblement à honorer certains des jeux les plus en vogue de l’année. À la suite de la charade socialement distanciée de l’année dernière, l’événement était IRL cette année, avec l’industrie du jeu vidéo du haut monde qui s’est présentée au Microsoft ƒTheater sous le soleil de Los Angeles, rendant chaque écrivain de jeux posté à 37 ° F à New York brûlant d’envie (il a dit, ne se sentant certainement pas méprisé du tout).

Six blockbusters étaient en lice pour le premier prix cette année, mais des récompenses ont été distribuées dans plus de deux douzaines de catégories, couvrant tout, des genres spécifiques aux distinctions techniques en passant par le « meilleur jeu d’esports, présenté par GrubHub ». Les délibérations ont été principalement (environ 90 %) déterminées par un organe de vote composé de la presse et d’influenceurs, mais 10 % des votes sont pondérés par les commentaires des fans.

Ce qui suit est la liste complète des nominés, avec les gagnants mis en évidence dans gras. Félicitations à tous les participants. Si votre jeu champion n’a pas gagné gros, soyez tranquille en sachant que c’est GOTY dans votre cœur.

Jeu de l’année

Meilleure direction de jeu

Boucle de la mort (Arkane Studios/Bethesda)It Takes Two (Hazelight Studios/EA)Returnal (Housemarque/SIE)Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

Meilleur en cours

Apex Legends (Respawn/EA)Call of Duty: Warzone (Infinity Ward/Raven/Activision)Final Fantasy XIV (SQUARE ENIX)Fortnite (Epic Games)Genshin Impact (MiHoYo)

Meilleur indé

12 minutes (Luis Antonio/Annapurna Interactive)La porte de la mort (Nerve acide/Devolver Digital)Kena : Pont des esprits (Laboratoire de braise)Inscryption (Daniel Mullins Games/Devolver Digital)Loop Hero (Four Quarters/Devolver Digital)

Meilleur premier indé

Kena : Pont des esprits (Laboratoire de braise)Sable (Shedworks/Raw Fury)The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)The Forgotten City (Modern Storyteller/Dear Villagers)Valheim (Iron Gate/Coffee Stain)

Meilleur récit

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)Il en faut deux (Hazelight Studios/EA)Life is Strange : True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (Eidos Montréal/SQUARE ENIX)Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

Meilleure direction artistique

Boucle de la mort (Arkane Studios/Bethesda)Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)

Meilleure partition et musique

Cyberpunk 2077 (Marcin Przybylowicz, Piotr T. Adamczyk, Compositeurs)Deathloop (Tom Salta, Compositeur)NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe, compositeur)Marvel’s Guardians of the Galaxy (Richard Jacques, compositeur) The Artful Escape (Johnny Galvatron & Josh Abrahams, compositeurs)

Meilleure conception audio

Boucle de la mort (Arkane Studios/Bethesda)Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu/Studios de jeux Xbox)Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)Resident Evil Village (Capcom)Returnal (Housemarque/SIE)

Meilleure performance

Erika Mori dans le rôle d’Alex Chen, Life is Strange: True ColorsGiancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo, Far Cry 6Jason E. Kelley dans le rôle de Colt Vahn, DeathloopMaggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu, Resident Evil VillageOzioma Akagha dans le rôle de Julianna Blake, Deathloop

Jeux d’impact

Before Your Eyes (GoodbyeWorld Games/Skybound Games) Boyfriend Dungeon (Kitfox Games) Chicorée (Greg Lobanow, Alexis dean-Jones, Lena Raine, Madeline Berger, A Shell in the Pit/Finji)Life is Strange : True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)No Longer Home (Humble Grove, Hana Lee, Cel Davison, Adrienne Lombardo, Eli Rainsberry/Fellow Traveler)

Meilleur soutien communautaire

Apex Legends (Respawn/EA) Destiny 2 (Bungie)Final Fantasy XIV Online (SQUARE ENIX)Fortnite (Epic Games)No Man’s Sky (Hello Games)

Meilleur jeu mobile, présenté par Verizon

Fantasien (Mistwalker)Genshin Impact (MiHoYo)League of Legends: Wild Rift (Riot Games)MARVEL Future Revolution (Netmarble)Pokemon Unite (TiMi Studios/The Pokemon Company)

Meilleur VR/AR

Hitman 3 (IO Interactive)Je m’attends à ce que tu meures 2 (Schell Games)Lone Echo II (Prêt à Dawn/Oculus Studios)Resident Evil 4 (Armature Studio/Capcom/Oculus Studios)Sniper Elite VR (Coatsink/Just Add Water/Rebellion Developments)

Meilleure action

Back 4 Blood (Turtle Rock/WB Games)Chivalry II (Torn Banner Studios/Tripwire Interactive)Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)Far Cry 6 (Ubisoft Toronto/Ubisoft)Retour (Housemarque/SIE)

Meilleure action/aventure

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (Eidos Montréal/SQUARE ENIX)Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)Resident Evil Village (Capcom)

Meilleur jeu de rôle

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)Monster Hunter Rise (Capcom)Scarlet Nexus (Bandai Namco)Shin Megami Tensei V (Atlus/Sega)Contes d’Arise (Bandai Namco)

Meilleur combat

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Les Chroniques d’Hinokami (CyberConnect2/Sega)Guilty Gear -S’efforcer- (Arc System Works)Melty Blood : Type Lumina (French-Bread/Delightworks)Nickelodeon All-Star Brawl (Ludosity/Fair Play Labs/GameMill)Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown (Sega)

Meilleure famille

Il en faut deux (Hazelight Studios/EA)Superstars de Mario Party (NDcube/Nintendo)Nouveau Pokémon Snap (Bandai Namco/The Pokémon Company/Nintendo)Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)WarioWare : Get It Together ! (Systèmes intelligents/Nintendo)

Meilleur sport/course

F1 2021 (Codemasters/EA Sports)FIFA 22 (EA Vancouver/EA Sports)Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu/Studios de jeux Xbox)Hot Wheels Unleashed (Milestone)Riders Republic (Ubisoft Annecy/Ubisoft)

Meilleur Sim/Stratégie

Age of Empires IV (Relic Entertainment/Xbox Game Studios)Evil Genius 2: World Domination (Rebellion Developments)Humankind (Amplitude Studios/Sega)Inscryption (Daniel Mullins Games/Devolver)Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio/Xbox Game Studios)

Meilleur multijoueur

Back 4 Blood (Turtle Rock/WB Games)Il en faut deux (Hazelight Studios/EA)Knockout City (Velan Studios/EA)Monster Hunter Rise (Capcom)New World (Amazon Games)Valheim (Iron Gate Studio/Coffee Stain)

Plus anticipé

Anneau d’Elden (FromSoftware/Bandai Namco)God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)Suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Nintendo)Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda)

Innovation en matière d’accessibilité, présenté par Chevrolet

Far Cry 6 (Ubisoft Toronto/Ubisoft)Forza Horizon 5 (Jeux de terrain de jeu/Studios de jeux Xbox)Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montréal/SQUARE ENIX)Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)The Vale: Shadow of the Crown (Creative Bytes Studios/Falling Squirrel)

Créateur de contenu de l’année

RêverFuslieGaulesIbaiTheGrefg

Meilleur jeu d’esport, présenté par Grubhub

Call of Duty (Activision)CS:GO (Valve)DOTA2 (Valve)League of Legends (Riot Games)Valorant (Jeux d’émeute)

Meilleur athlète esport

Chris « Simp » LehrHeo « ShowMaker » SuMagomed « Collapse » KhalilovOleksandr « s1mple » KostylievTyson « TenZ » ONG

Meilleure équipe d’esports

Atlanta FaZe (COD)DWG KIA (LOL)Natus Vincere (CS:GO)Sentinelles (Valorant)Esprit d’équipe (DOTA2)

Meilleur coach sportif

Airat « Silent » GazievAndrey « ENGH » SholokhovAndrii « B1ad3 » HorodenskyiJames « Crowder » CrowderKim « kkOma » Jeong-gyun

Meilleur événement Esports

Championnat du monde de League of Legends 2021PGL Major Stockholm 2021PUBG Mobile Global Championship 2020The International 2021Valorant Champions Tour : Stage 2 Masters