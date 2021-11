Il faut du courage pour jouer à Rivian Options. Voici comment procéder.

Nous avons noté la semaine dernière que les stocks étaient si solides qu’on peut maintenant dire que les porcs – autrefois censés être abattus – gagnent plus d’argent que les taureaux ou les ours.

Rivien Automobile

(ticker: RIVN), l’une des actions les plus chaudes au monde. Il est maintenant possible d’utiliser juste un peu d’argent pour parier sur une entreprise qui pourrait être aux camions électriques ce que

Tesla

(TSLA) concerne les voitures électriques.

Le véhicule utilitaire sport R1S de Rivian et le pick-up R1T sont un spectacle à voir. Ses fourgons commerciaux, optimisés pour la livraison et la logistique, ont suscité une première commande de

Amazon.com

(AMZN). Les premiers investisseurs inclus

Moteur Ford

(F),

Groupe de prix T. Rowe

(TROW) et Amazon.

L’avenir de Rivian semble extraordinairement intrigant, et donc les primes de peur et de cupidité intégrées dans chacune des options de vente et d’achat de Rivian sont extraordinairement élevées.

Les niveaux de volatilité implicite de Rivian – essentiellement la supposition éclairée du marché des options sur la probabilité que l’action évolue, à la hausse ou à la baisse – sont d’environ 130 %. Les

indice S&P 500,

par comparaison, a une volatilité implicite de 17%. Une volatilité élevée signale une forte probabilité de fluctuations importantes des actions.

Cela suggère que les options qui viennent d’être listées par Rivian pourraient s’avérer encore plus intéressantes et plus actives que l’action.

Inscription à la newsletter Le Barron’s Daily

Un briefing matinal sur ce que vous devez savoir dans la journée à venir, y compris des commentaires exclusifs des rédacteurs de Barron’s et MarketWatch.

Avec juste un peu d’argent, les investisseurs peuvent essayer de profiter du mouvement des actions de Rivian. Un contrat d’options couvre 100 actions, mais les options de vente et d’achat coûtent une fraction du prix des actions. Les rendements d’un contrat d’options peuvent être impressionnants.

Pour tous ceux qui ont un budget de risque suffisamment important, ce qui signifie que vous pouvez vous permettre de perdre de l’argent et que cela n’affectera pas votre vie, les options de Rivian pourraient être un cadeau des dieux du marché. Les investisseurs agressifs peuvent envisager une stratégie que nous avons souvent recommandée pour Tesla : le renversement du risque.

En vendant un put et en achetant un call avec un prix d’exercice plus élevé mais avec la même expiration, les investisseurs peuvent faire en sorte que le marché des options paie pour tout ou partie de l’avance potentielle d’une action. En retour, vous devez être prêt à acheter l’action si elle baisse.

Avec l’action de Rivian à 128,60 $, les investisseurs agressifs peuvent vendre l’option de vente de 125 $ de Rivian en décembre pour environ 15 $ et acheter l’option d’achat de 135 $ pour environ 14 $. Si Rivian est à 200 $ à l’expiration – et pourquoi pas ? – l’appel vaut 65 $.

Si le stock est à court de jus et diminue, soyez prêt à l’acheter. Si l’action est à 100 $ – et pourquoi pas ? – les investisseurs seraient obligés de l’acheter à 125 $ ou d’ajuster l’option de vente pour éviter la cession.

Au cours de la brève existence de Rivian, ses actions ont varié de 95,20 $ à 179,47 $. Ils ont doublé depuis que la société est devenue publique le 10 novembre à 78 $ et ont clôturé vendredi 28% en dessous de leur pic. Il est impossible de savoir si Rivian se négociera comme une action mème déséquilibrée propulsée par des investisseurs avides, ou si les actions et les options retomberont sur terre.

L’entreprise n’a jamais vendu de camion. Il n’a aucun revenu. Quiconque avait précommandé un camion pouvait participer à l’offre publique initiale, même s’il pouvait annuler ses commandes. Pourtant, l’introduction en bourse est dans une classe d’élite. Au cours des cinq dernières années, seulement sept autres introductions en bourse d’un milliard de dollars ont progressé pendant cinq jours consécutifs.

Rivian est un exemple des excès extraordinaires qui ont défini le marché des options, alors que le marché boursier continue de se négocier à des niveaux record. C’est aussi tout ce qu’il y a de bien en Amérique.

Robert J. Scaringe, le fondateur de l’entreprise, a travaillé sur des voitures comme un petit garçon dans le garage de son voisin. Sa chambre d’enfance était jonchée de pièces. Il a suivi sa passion et est devenu un entrepreneur qui a captivé le monde avec sa vision. Le marché des options dit que l’excitation est loin d’être terminée.

Steven M. Sears est président et chef de l’exploitation d’Options Solutions, une société spécialisée dans la gestion d’actifs. Ni lui ni l’entreprise n’ont de position sur les options ou les titres sous-jacents mentionnés dans cette colonne.

E-mail: [email protected]