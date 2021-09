“Il faut du temps pour que Mbappé, Neymar et Messi se comprennent”

16/09/2021 à 03h49 CEST

. / Bruxelles

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a reconnu que le match nul contre Bruges (1-1) n’était pas bon pour le PSG, mais demandé “calme” et “temps de travail” jusqu’à faire jouer leurs joueurs “en équipe” et que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi “se comprennent”. “Nous avons besoin de temps pour travailler, pour que les trois se comprennent et que les trois puissent bien jouer. C’était clair et je l’ai expliqué ces derniers jours: nous devons former une équipe”, a déclaré l’Argentin après un tirage au sort. contre Bruges en Belgique.

Pochettino a estimé que le PSG manquait “de plus de persévérance, de plus de solidité” mais a souligné qu’il était “satisfait de l’effort de l’équipe”. “La nuit n’a pas été bonne. Il faut rester calme et le plus important est de continuer à travailler. Cela prendra le temps nécessaire, nous essaierons de mieux jouer et de faire mieux”, a-t-il ajouté.

Concernant la blessure de Mbappé, qui a été remplacé à la 50e minute, il a expliqué qu’il s’était fait une entorse à la cheville. “Il avait déjà des problèmes aux deux chevilles. On verra demain si on peut avoir des nouvelles plus précises”, a-t-il conclu.

Clément : “On a manqué d’efficacité”

Le carrosse de Bruges, Philippe Clément, a déclaré qu’il se sentait “fier” de l’égalité que ses joueurs ont obtenue et a souligné que son équipe pourrait même gagner si cela avait été quelque chose de plus efficace. “Ça a manqué d’efficacité, je trouve. Mais c’est normal, les trois attaquants sont de jeunes joueurs et n’ont pas l’expérience nécessaire”, a déclaré Clément à l’issue du match sur les micros de RTL. “Ils ont fait un super match (…). Mentalement ce n’est pas facile quand on reçoit le but après la première bonne action du PSG”, a-t-il ajouté.

Malgré le bon résultat, l’entraîneur brugeois, qui aspire à se qualifier pour les huitièmes de finale dans un groupe qui comprend également l’Anglais Manchester City et l’Allemand Leizpig, a souligné qu’il restait encore “cinq finales” à Bruges où ils devront “confirmer ” le bon match joué contre le PSG. “Mes joueurs ont déjà écrit une page d’histoire”, a-t-il conclu.