« Il faut espérer retrouver Pablo sain et sauf »

09/12/2021

Act à 10:44 CET

Ascension Martínez Romasanta

Hier matin, six jours se sont écoulés sans nouvelles de Pablo Sierra Moreno, le jeune homme de 21 ans, étudiant en mathématiques, originaire de la ville de Cáceres de Zorita, qui a été vu pour la dernière fois dans la rue Zurbarán à Badajoz dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière. Le porte-parole de la famille et président de l’association nationale SOS Disparus, Joaquín Amills, a affirmé hier que « bien sûr il y a des raisons d’espérer, car rien ne prouve le contraire ». Ainsi, il a souligné que « toutes les hypothèses sont ouvertes » et bien qu’il reconnaisse que « il est vrai que les heures qui passent peuvent nous décourager, Jusqu’à présent, nous devons garder la foi en trouvant Paul sain et sauf.

Le président de SOS Disparus a affirmé que les proches de Pablo traversent « des moments d’angoisse, comme toutes les familles qui ont une personne disparue, les circonstances sont formidables et chaque heure est une dalle qui pèse sur ton esprit». Avec tout ce qui se passe, Amills a exprimé son confiance totale dans le travail de l’entreprise police nationale et a expliqué que les informations qu’ils reçoivent sur les résultats des enquêtes sont « rares », mais ils comprennent que c’est le cas, car « Le secret est une garantie du bon résultat de l’enquête. »

A propos de ce qui est arrivé à ce jeune homme, « on peut penser à mille choses ». Une partie du fait que Pablo est un élève avec de bonnes notes, «très responsable, très attaché à son frère jumeau et à son autre frère, très aimant la famille, le foyer». Ils le pensent « et c’est ce que leur profil doit faire pour nous ». Partant de sa manière d’être, il convient avec sa famille que la disparition n’était pas volontaire « Mais cela ne signifie pas que nous devons tomber dans le drame ou le pessimisme de nous mettre dans le pire des cas. »

Pendant trois jours, depuis qu’il a été porté disparu, des membres de la Garde civile et des pompiers et volontaires de la Croix-Rouge et de la Protection civile ont participé à dispositifs de recherche gérés par la Police nationale, à la fois sur le fleuve (le téléphone portable est apparu à El Pico) et dans divers quartiers de la ville : autour de la résidence universitaire où il séjourne avec son frère (Rucab) et les environs de La Luneta, Colorines, Cuestas de Orinaza, El Fuerte de San Cristóbal et Suerte de Saavedra. Les raids ont échoué et ont été annulés mardi. Il n’en va pas de même de l’enquête que la Police Judiciaire maintient ouverte tandis que les patrouilles de la Sécurité Citoyenne poursuivent la fouille par zones.

En attendant de nouveaux indices

Amills soutient le travail de la police et défend que la recherche compte sur «de nombreux moyens, je dirais que tous disponibles, très bien dirigé par la Police Nationale, en tous les secteurs où il était possible de trouver Pablo». Lorsque tous les endroits où il pourrait se trouver ont déjà été parcourus et que rien n’a été trouvé, le porte-parole de la famille comprend que continuer à chercher au même endroit « est absurde », car la seule chose qui est accomplie est de « démoraliser les gens et qui gaspillent votre temps. Par conséquent, il pense que la décision d’interrompre les entraînements maintenant « est la bonne » en attendant que de nouveaux indices émergent.

Concernant les résultats de l’enquête, vous savez que très peu de jours se sont écoulés et il doit y avoir « beaucoup » de fronts ouverts. « Bien que cela puisse nous sembler facile, c’est une enquête très compliquée et complexe », car elle consiste à analyser les enregistrements des caméras de toutes les tournées, à parler avec des témoins et à corroborer les nouveaux témoignages qui émergent.

Les Les amis de Pablo ont ratissé le centre de Badajoz en collant des affiches avec sa photo et ils ont demandé dans les cafés, les bars et les magasins. La famille a contacté SOS Disappeared, qui a commencé la diffusion en Estrémadure, également au Portugal, en raison de la proximité, et depuis lundi sur le réseau Euronet ATM, une présence qui durera jusqu’à lundi prochain.

Bien que le temps ne tourne jamais en faveur d’une disparition, le président de cette association soutient que, dans le cas de Pablo, «ce n’est pas décisif non plus » Oui c’est lors de la recherche d’une personne très âgée, ayant des problèmes cognitifs ou de santé mentale ou même d’un jeune, mais dans des lieux inhospitaliers. « Là, le temps s’y oppose car la vie est en danger à chaque heure qui passe », mais « ce n’est pas le cas de Pablo, car sa disparition survient en zone urbaine et c’est un jeune sans aucun problème de santé ». C’est vrai, reconnaît-il, que le temps qui passe « use beaucoup la famille », mais « dans ce cas, cela ne veut pas dire qu’en y passant quelques heures ou une journée, la vie de Pablo pourrait être en danger ». Quant à ce qui se passera dans les prochaines heures ou jours, il ne peut rien prédire. « Je souhaite que nous ayons une boule de cristal ».