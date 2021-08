“Il faut être ambitieux sans perdre de vue d’où on vient”

in

milieu de terrain de l’Espanyol Adrien Embarba a expliqué après l’entraînement à la Ciudad Deportiva Dani Jarque que l’équipe doit être “ambitieuse”, même si, a-t-il insisté, “sans perdre de vue d’où ça vient”.

Le footballeur bleu et blanc a souligné que le bloc devait être “humble”. « Il faut aller pas à pas, de moins en plus, et s’installer dans la catégorie dans laquelle ce club devrait être “songea-t-il.

En tout cas, Embarba a affirmé que la recette devait être la même que l’année dernière, en deuxième division. “L’équipe peut et doit être tout aussi courageuse. Nous avons une équipe de qualité et nous devons nous concentrer sur nous-mêmes », a-t-il déclaré.

Sur le plan personnel, le joueur espère continuer à grandir dans l’entité catalane : « J’exige beaucoup de moi-même et Je veux améliorer les chiffres de la saison dernière. Je veux être important pour l’équipe et pour que l’équipe gagne des matchs.”

Interrogés sur la concurrence dans leur démarcation derrière la signature d’Aleix Vidal, qui peut agir sur l’aile et sur l’ailier, le milieu de terrain a déclaré que la rivalité “est toujours bonne pour l’équipe et pour le club”.

En revanche, Embarba a souligné le niveau de Villarreal, rival de ce samedi au stade RCDE. “C’est une grande équipe et ils l’ont montré en remportant la Ligue Europa et se qualifier pour la Ligue des champions. C’est l’un des meilleurs de la catégorie”, a-t-il analysé.