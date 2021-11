« Il faut être très dur pour gagner à Milan »

11/04/2021 à 06:30 CET

Attristé après le mauvais départ contre Fenerbahçe qui a pu se régler avec un panier final magique de Nikola Mirotic et la défaite retentissante à Tel Aviv, Sarunas Jasikevicius a attiré l’attention sur l’énorme difficulté du match de ce jeudi à Milan.

À égalité en tête de l’Euroligue avec six victoires et une seule défaite après les sept premières journées, l’égalité entre le FC Barcelone et l’AX Armani Olimpia Milano est si grande que les deux ont la même moyenne de panier favorable, +51.

« On s’attend à un duel très physique et très difficile. Il est clair qu’ils font partie des meilleures équipes d’Europe et gagner ici est toujours très difficile. Ils ont des joueurs très expérimentés, un entraîneur également avec une grande expérience et nous sommes face à l’un des grands matchs de la saison & rdquor;, a indiqué le Lituanien, élu meilleur entraîneur d’octobre par l’Association espagnole des entraîneurs.

Ce n’est pas sans raison, puisque le technicien des transalpinos, le vétéran ex-Madridista Ettore Messina est à la recherche de sa cinquième Euroligue après en avoir remporté deux au Virtus de Rome et deux autres au CSKA. En effet, par le passé, il a été plusieurs fois sur les orbites du FC Barcelone, même si les contacts n’ont jamais fini de porter leurs fruits.

Jasikevicius s’attend à un duel très difficile

Saras a brièvement expliqué certains des dangers d’une AX Armani Olimpia Milano qui n’a cessé de croître ces dernières saisons. « Nous devons être très forts mentalement et physiquement si nous voulons gagner. Nous sommes face à une équipe nombreuse et physique, avec des personnes de très grande taille commençant à « trois ». Aussi nous devrons très bien défendre la ligne des trois points, car ce sont les meilleurs de l’Euroligue jusqu’au moment. Et aussi jouer notre jeu et déplacer le ballon”, a poursuivi celui de Kaunas.

Sur l’éventuelle motivation supplémentaire que peuvent avoir les Lombards après leur défaite face au Barça lors de la dernière demi-finale de l’Euroligue, Jasikevicius est convaincu que ses joueurs égaleront au moins l’intensité que l’on peut trouver au Mediolanum Forum.

« Quand à ce stade de la saison, les deux équipes qui partagent la première position se rencontrent dans un match, je pense que vous ne pouvez pas être plus enthousiaste. C’est pourquoi J’espère que nous sommes très motivés pour le jeu et aussi qu’on n’oublie pas de faire un bon basket », a ajouté l’entraîneur d’un FC Barcelone qui a battu son rival ce jeudi lors de ses quatre derniers affrontements en compétition continentale maximale.