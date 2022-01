Il faut faire attention à ne pas fournir d’excuses pour des actes terroristes car il ne peut y avoir aucune excuse pour le terrorisme : Inde

L’Inde préside actuellement le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l’année 2022.

L’Inde a déclaré que les pays doivent faire attention à ne pas fournir d’excuses aux actes terroristes, car il ne peut y avoir aucune excuse pour le terrorisme et ne doivent pas se diviser pour lutter contre l’un des plus grands défis auxquels l’humanité est confrontée. L’Inde préside actuellement le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l’année 2022.

« L’Inde présidera le Comité contre le terrorisme cette année. C’est important car la lutte contre le terrorisme est l’une de nos principales priorités au Conseil de sécurité et nous présiderons le Comité au cours de la 75e année de notre indépendance », a déclaré lundi à PTI le représentant permanent de l’Inde auprès de l’ambassadeur des Nations Unies, TS Tirumurti.

L’Inde est actuellement un membre non permanent du Conseil de sécurité des 15 pays et son mandat de deux ans prendra fin le 31 décembre 2022, le mois où l’Inde présidera également le puissant organe des Nations Unies pour la deuxième fois de son mandat. L’Inde était la sécurité Président du Conseil en août 2021. Tirumurti est le nouveau président du Comité contre le terrorisme pour cette année.

Le Comité contre le terrorisme a été créé en 2001 à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. La résolution 1373 (2001) du CSNU a établi le Comité contre le terrorisme en tant qu’organe subsidiaire du Conseil. Tirumurti a déclaré que le Conseil de sécurité a reconnu le terrorisme comme l’un des plus grands défis auxquels l’humanité est confrontée.

« Nous avons constamment souligné l’importance de rester unis contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, et nous nous sommes gardés de diluer nos engagements communs », a-t-il déclaré, ajoutant qu’avant les attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis et avant la lutte contre le terrorisme. Comité a été mis en place, le monde a été divisé en « mon terroriste » et « votre terroriste ».

« Nous ne devons pas revenir à cette époque et nous diviser sur cette question cruciale. Nous devons également faire attention à ne pas fournir d’excuses aux actes terroristes car il ne peut y avoir aucune excuse pour le terrorisme », a-t-il déclaré. Tirumurti a noté que les rapports du secrétaire général de l’ONU ont mis en évidence la montée des forces terroristes dans le monde, en particulier en Afrique. Les groupes terroristes sont devenus plus sophistiqués et ont appris à utiliser des technologies innovantes, notamment l’intelligence artificielle, la robotique, les drones et à lancer des attaques terroristes, y compris contre les pays voisins.

« Les gouvernements doivent s’attaquer résolument aux défis posés par l’utilisation abusive des technologies émergentes à des fins terroristes. Par conséquent, il incombe aux États membres de renforcer la mise en œuvre de la Stratégie antiterroriste mondiale, à laquelle l’Inde a activement contribué au cours des négociations, et de renforcer les forces et les structures de sécurité nationales pour lutter efficacement contre le terrorisme », a-t-il déclaré.

« En tant que président du Comité contre le terrorisme, nous travaillerons avec d’autres membres du Comité pour voir comment faire avancer au mieux notre programme commun sur cette question importante », a ajouté Tirumurti. A la veille d’assumer la présidence du CCT, l’Inde avait voté le mois dernier en faveur d’une résolution visant à renouveler le mandat de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED) jusqu’au 31 décembre 2025.

« En tant que président du CTC pour 2022, l’Inde déploiera des efforts déterminés pour renforcer davantage le rôle du CTC dans le renforcement de la réponse multilatérale à la lutte contre le terrorisme et, plus important encore, pour garantir que la réponse mondiale à la menace terroriste reste sans ambiguïté, indivise et efficace. ”, avait déclaré l’Inde dans son explication de vote pour le renouvellement du mandat de la CTED.

