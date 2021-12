Il faut faire attention aux cyber-risques pour la CBDC : le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das

Les CBDC peuvent être une version électronique de la monnaie papier, a déclaré la RBI.

Les risques associés aux fraudes numériques et à la cybersécurité pourraient constituer une menace pour les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), a déclaré mercredi le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das. La banque centrale travaille sur deux ensembles de CBDC – l’un basé sur un compte de gros tandis que l’autre est basé sur le détail.

« La principale préoccupation vient de l’angle de la cybersécurité et de la possibilité de fraudes numériques, nous devons donc être très prudents à ce sujet. Il y a quelques années, nous avons eu des inquiétudes majeures concernant les faux billets de banque indiens. Des choses similaires peuvent également se produire lorsque vous lancez CBDC », a déclaré Das lors de la conférence de presse sur la politique post-monétaire. La RBI devra veiller à assurer la cybersécurité et à prendre des mesures préventives pour empêcher tout type de fraude. Un système robuste sera nécessaire pour prévenir les risques de cyberattaques.

Les CBDC peuvent être une version électronique de la monnaie papier, a déclaré la RBI. Outre les cyber-risques et le risque de fraudes numériques, l’impact des CBDC sur le comportement des consommateurs et sur la banque et la monnaie fera l’objet de l’évaluation en cours par la RBI.

La banque centrale travaille sur deux types de CBDC – une de gros basée sur un compte et une de détail. Beaucoup de progrès ont déjà été réalisés sur le compte de gros, tandis que la CBDC de détail est un peu plus compliquée et prendra plus de temps. Selon ce qui est prêt en premier, la RBI publiera des monnaies numériques pour un pilote.

Plus tôt, des responsables de la RBI avaient déclaré que l’avènement des monnaies virtuelles privées (VC) était l’une des raisons pour lesquelles les CBDC pourraient devenir nécessaires. Si ces VC sont reconnus, les monnaies nationales à convertibilité limitée sont susceptibles d’être menacées, craint la RBI. La question des CBDC par la RBI prend donc de l’importance à un moment où le gouvernement doit présenter le projet de loi sur la crypto-monnaie au Parlement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.