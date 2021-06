“Il faut faire confiance à l’équipe nationale pour gagner”

21/06/2021 à 20:13 CEST

.

L’ancien entraîneur de football espagnol, Vicente del Bosque, a déclaré ce lundi que « l’équipe espagnole de football doit faire confiance et dans son coach (Luis Enrique) & rdquor; pour qu’arrive la première victoire de l’Espagne dans cette Eurocopa.

“Pour gagner Nous devons avoir confiance en l’équipe nationale et en l’entraîneur. Tout peut arriver, mais il faut être confiant & rdquor;, a-t-il souligné forêt lors de la présentation du livre ‘Teams with a future’, écrit par Álvaro Merino et l’ancien footballeur Joan Capdevila, champion du monde et d’Europe et médaillé olympique avec l’équipe espagnole.

«Ils sont conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement et qu’ils doivent se conformer à la procédure qu’est la phase de groupes. Ils sont tous jeunes, ils n’ont peur de rien et ils sont très prudents & rdquor;, a ajouté l’ancien sélectionneur.

Del Bosque s’est souvenu de 2010, l’année où il a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, et a expliqué : «Nous avons fait ce que nous devions faire, nous étions cohérents avec la façon dont nous y sommes arrivés et nous n’avons pas changé notre idée. dans des situations défavorables. Nous avons joué pratiquement avec la même équipe et n’avons fait que deux changements. Nous avons cru en nos armes, sans changer ce qui nous y avait conduit & rdquor ;.

Il a également tenu à souligner le travail antérieur de Luis Aragonés en son temps comme sélectionneur national, dont il a dit qu’il a laissé une « très bonne récolte & rdquor; et a noté : « J’ai eu la chance d’avoir à gérer des richesses & rdquor ;.

“Le football espagnol est très bien structuré à tous les niveaux. Nous avons pris forme et nous l’avons cru. Avant d’avoir un complexe, nous avons joué contre l’Allemagne et nous les avons vus plus beaux, meilleurs que nous. Maintenant, ces complexes sont brisés & rdquor;, a-t-il ajouté.

Del Bosque, de ce groupe qui a mené à la victoire de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et de l’Eurocup 2012, a souligné le «Ordinaire& rdquor; d’une équipe pleine de talents, qui étaient “très engagé“avec l’équipe, et” ils adoraient le football. “

Capdevila, un autre des héros en Afrique du Sud, était également optimiste avec l’équipe dirigée par Luis Enrique.

“La phase de qualification permet d’avoir une certaine marge d’erreur. Parfois, le fait d’être dans les cordes vous fait donner votre meilleure version. Nous le verrons mercredi », a-t-il déclaré.

“Tout peut arriver, du premier au quatrième. Très mal il faut se donner pour ne pas passer, même si la Slovaquie va jouer de ses armes”, a-t-il ajouté. Joan Capdevila.