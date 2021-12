« Il faut faire un pas en avant en défense pour être une équipe gagnante »

12/05/2021 à 15:51 CET

.

L’entraîneur de Gérone, Michel Sanchez, a déclaré ce dimanche, avant la visite de Leganés à Montilivi, que ses joueurs doivent « aller de l’avant et changer leur mentalité dans le concept défensif » pour « être une équipe gagnante » et championne ».

Michel Il a ajouté qu’il voyait des « osiers » pour que Gérone soit « une équipe qui soit au sommet de tout », mais a insisté sur le fait que, pour y parvenir, il fallait que ce soit un bloc « beaucoup plus agressif » et « concéder beaucoup moins », donc que le rival n’est pas à l’aise et « doit bien faire beaucoup de choses » pour créer des occasions.

En ce sens, l’entraîneur a affirmé que, dans la perte du ballon, Gérone doit être « une équipe très bien structurée qui se compacte rapidement de la retraite de ceux d’en haut au pas en avant de ceux de derrière, pour être une équipe pour voyager ensemble et être toujours proche de la position de passe ou de pression ».

Bien qu’il revendique une amélioration dans la section défensive, Michel Il a également reconnu que l’équipe traverse « une bonne situation et une dynamique positive ».

C’est pourquoi il s’est montré optimiste face au duel contre Leganés, qu’il affronte avec l’ambition de remporter une victoire qui l’aidera à « finir le premier tour le plus haut possible ».

Pourtant, il a également averti que le Madrilène est « une grande équipe, une équipe difficile faite pour monter et se battre pour tout et qu’elle arrive au bon moment ».

Sur un éventuel report du match en raison des cas de covid détectés à Leganés, Michel Il a reconnu que Gérone travaille « en pensant qu’elle va jouer » et que c’est « au détriment des informations qui viennent de Madrid ».

« Le mieux, c’est que ça se joue, et que Gérone fait aussi des victimes », a-t-il soutenu.