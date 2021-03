« Il faut faire un pas en avant et gagner »

26/03/2021 à 16:21 CET

Une dernière poussée pour certifier l’objectif de permanence. C’est ce que tu demandes Antonio Hidalgo ses hommes dans cette dernière partie de la campagne à commencer par le match de dimanche contre Lugo. Un duel dans lequel « tu dois avancer et gagner& rdquor;.

noble aristocrate a souligné que l’équipe «fait bien les choses, mais que cela ne fonctionne pas pour gagner des matchs, et c’est pourquoi elle est« la première ». en faisant de l’autocritique. « Nous devons affiner les détails dans les deux domaines pour remporter des victoires », a-t-il résumé.

L’entraîneur de l’Arlequin s’est dit «convaincu»; pour atteindre la permanence: «Il y a deux ans, la situation était beaucoup plus difficile et nous étions sauvés. La saison dernière a également été très compliquée mais excitante de se battre pour la promotion et nous l’avons fait.

Concernant Lugo, il a souligné que « maintenant ils jouent différemment de ce qu’ils ont fait avec Nafti. Ce sera un match très régulier ». Et il a également parlé de deux joueurs de l’équipe qui ne seront pas dus à une blessure contre l’équipe de Galice.

D’une part, Néstor Querol a renouvelé cette semaine: « Je suis très content car c’est un gars spectaculaire. Cette semaine, il a commencé à s’entraîner avec le groupe après trois mois d’absence. »

Et de l’autre, Ange martinez, qui n’était plus contre le Sporting. « Il a une certaine gêne au genou et on va voir comment il évolue », a déclaré l’entraîneur.