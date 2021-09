“Il faut insister, croire et ne pas se décourager”

17/09/2021 à 15h50 CEST

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a souligné ce vendredi, après un entraînement au Dani Jarque Sports City, l’importance du match de dimanche contre le Betis et a insisté sur le fait que la clé est “d’insister, de croire, de ne pas perdre courage et de surmonter les difficultés”.

L’équipe bleu et blanc, bien qu’ayant confiance en son travail, ne passe pas une bonne période en termes de résultats : deux points sur douze possibles. “Nous ne prêtons pas une attention particulière à cela, mais à bien faire les choses. Nous voulons que toutes les bonnes choses que nous avons faites auparavant apparaissent. Dans certains matchs, nous méritons plus”, a-t-il déclaré.

Le Valencien a insisté sur le fait qu’il voit le groupe “bien”. “Vous êtes énervé et en colère après un match (Atlético de Madrid) dans lequel vous avez fait un effort énorme et n’avez pas gagné. Nous devons être calmes, sans hauts ni bas. Celui qui devient nerveux avant l’heure aura plus de problèmes qu’il ne reste stable .”, a-t-il insisté.

Le but de l’équipe est l’un des sujets en suspens, puisqu’elle n’a signé qu’un but lors de ces quatre matchs. “Nous générons des occasions et nous sommes très proches de marquer. Nous avons des footballeurs de qualité, qui en ont marre de marquer des buts et qui créent des opportunités, nous devons donc continuer à le faire”, a-t-il analysé.

En tout cas, Vicente Moreno a souligné le potentiel du Betis, son rival ce dimanche à Benito Villamarín : “Quand le Betis joue, ce sont de beaux matchs pour le spectateur. Ce sont des matchs ouverts et il faut être prudent car ils ont beaucoup de capacité à C’est un domaine difficile.”

Interrogé par la fatigue supposée du Betis après avoir disputé la Ligue Europa, l’entraîneur de l’Espanyol a souligné la force de l’équipe rivale. “Ils peuvent former deux équipes. Je ne pense pas qu’ils aient de problème à cet égard. La complication sera plutôt de choisir un onze de départ parmi tant de bons joueurs”, a-t-il déclaré.

La recette de Vincent Châtain vaincre l’équipe andalouse est une évidence. “Nous devons être très concentrés. C’est une de ces équipes que si vous voulez gagner, vous devez marquer plus d’un but. Vous devez les contenir, mais aussi chercher le but opposé. Les deux équipes cherchent à voir la porte et cela a son prix”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur des perruches a salué le bon temps de ses joueurs Morlanes, Darder et Melendo: “Vous n’avez pas à évaluer leur niveau. Ils s’intègrent très bien les uns aux autres et dans n’importe quel dessin tactique et philosophie du jeu. Quand vous sortez avec de si bons professionnels, tout semble plus facile.”